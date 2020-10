Il 23 ottobre l’evento online organizzato da Achab per Datto RMM, soluzione a valore dedicata al Remote Monitoring Management

Achab, azienda specializzata nella distribuzione di soluzioni software a valore, ha annunciato il primo Datto RMM Day Online, l’evento virtuale, che si svolgerà venerdì 23 ottobre, dalle 9:15 alle 16:30, dedicato specificamente all’offerta Datto RMM, con l’obiettivo di fornire ai Managed Service Provider best practice e soluzioni innovative per il Remote Monitoring Management come leva per una gestione davvero efficace delle infrastrutture IT delle PMI.

Come gestiremo gli endpoint in futuro? Esisterà ancora l’RMM e che cosa ci permetterà di fare? Come funzionerà? Quali sono le funzionalità di automazione che fanno risparmiare tempo ed evitano errori nelle operazioni quotidiane? E infine perché agli MSP serve un RMM e in che modo Datto RMM li può aiutare?

Queste sono solo alcune delle domande che verranno affrontate in occasione degli interventi in agenda, rappresentando un’occasione unica per scoprire novità e anteprime direttamente dalla voce di Datto.

Conoscere e condividere

Datto RMM è una soluzione dedicata alla gestione del parco macchine che permette di monitorare e tenere sotto controllo tutti i dispositivi da supportare garantendo completa visibilità su server, workstation e dispositivi mobili, all’interno di un’unica piattaforma in cloud.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Claudio Panerai, Chief Portfolio Officer di Achab: «Datto RMM è uno degli strumenti irrinunciabili per chi eroga servizi IT gestiti o vuole iniziare a farlo, ancor più in questo contesto storico dove il lavoro da remoto si è intensificato. Datto RMM Day Online rappresenta un’occasione unica per scoprire tutto ciò che c’è da sapere o approfondire su questo strumento, sia per chi è ancora alle prime armi sia per chi già lo utilizza».

Nel corso dell’evento online, oltre a contenuti tecnici e di business, non mancheranno interventi da parte di esperti e figure di spicco del management di Datto, a cui sarà possibile rivolgere anche delle domande durante le sessioni dedicate, e la possibilità di ascoltare la testimonianza di un MSP, Nicola Griffanti, Owner di Studio Griffanti S.r.l., che spiegherà come è riuscito a passare da 0 a 300 agent gestiti in pochissimi mesi riuscendo ad ottimizzare i suoi ricavi ricorrenti a fronte dei costi sostenuti per la licenza.

Non da meno, l’evento offrirà l’opportunità di condivisione diretta di esperienze e informazioni con altri MSP durante i momenti di networking attraverso una chat condivisa.

Oltre alla partecipazione in prima persona del creatore di Datto RMM, Ian Van Reenen, che offrirà la sua visione distintiva su come gestiremo gli endpoint in futuro, saranno presenti anche Jon North, Senior Success Consultant di Datto, che analizzerà alcune delle best practice per un uso efficiente ed efficace degli script e Matthe Smit, Director of Product Management di Datto RMM, che racconterà le ultime release di Datto RMM nel 2020 e anticiperà le novità in arrivo nelle prossime versioni: dalla rinnovata interfaccia utente, alle funzionalità per lavorare meglio, fino all’integrazione delle soluzioni Datto e altro ancora.

Per visualizzare l’agenda completa, conoscere i relatori ed iscriversi all’evento, cliccate QUI.