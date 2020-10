Con il software Dr.Fone puoi trasferire i tuoi dati da un telefono all’altro in pochi minuti e senza pensieri

Avete mai pensato che i vostri dispositivi tecnologici potrebbero avere bisogno di un dottore?

Dr.Fone nasce proprio con l’intento di prendersi cura dei nostri device garantendo una serie di funzionalità per farci vivere la tecnologia in maniera più serena.

Grazie a Dr.Fone è infatti possibile recuperare dati cancellati accidentalmente, rispristinare il sistema operativo, trasferire dati tra telefoni e molto altro. Un solo programma garantisce una molteplicità di funzioni.

Trasferimento dati senza pensieri

Con Dr.Fone puoi in pratica copiare il telefono trasferendo tutti i tipi di dati come contatti, messaggi, foto, musica, calendario ecc. da un telefono ad un altro senza alcuna interruzione, con semplicità e rapidità.

Clonare il proprio telefono non è mai stato così facile. Uno dei punti di forza di Dr.Fone è che funziona su oltre 8.000 smartphone e tablet, compresi dispositivi Apple, Samsung, Huawei, Oppo, Sony, HTC, Google, LG, Motorola e ZTE. Il tutto a prescindere dall’operatore telefonico o dal fatto che il dispositivo sia sbloccato o meno. Il software è sempre al passo coi tempi perché supporta anche i dispositivi con i più recenti sistemi iOS e Android. Dr.Fone ad esempio, può essere utilizzato anche sui nuovissimi iPhone12, Samsung Note40 e lo Xiaomi MIX4.

Dr.Fone supporta la gamma più ampia di tipi di file a seconda dei dispositivi coinvolti. Ad esempio quando si passa da iOS a Android, questo programma consente di trasferire un totale di 15 tipi di file: foto, video, contatti, lista nera dei contatti, messaggi, cronologia delle chiamate, segnalibri, calendario, memo vocale, musica, registrazione di allarmi, messaggi vocali, suonerie, sfondi e note.

Il trasferimento dei dati avviene in un solo click, in un massimo di tre minuti, il tempo di un caffè: una volta selezionate le tipologie di file trasferire i dati da telefono a telefono è un gioco da ragazzi, anche per chi non ha competenze tecniche particolari. Chiunque può utilizzare lo strumento di copia del telefono senza problemi scaricando il programma, collegando i dispositivi tramite cavo USB, cloud o Wi-Fi e aspettando pochi minuti.

Focus sui social

Dr.Fone consente infine il trasferimento specifico delle sole app social, come WhatsApp, WhatsApp Business, Line, Viber, Kik o WeChat.

Scarica Dr.Fone per Windows

Scarica Dr.Fone per MAC