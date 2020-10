Nuovi monitor touch interattivi adatti ad ogni contesto ampliano la B Line dei monitor Philips con i modelli Philips 172B9TL e Philips 242B9TL

MMD, azienda specializzata nella produzione di display e partner licenziatario dei monitor a marchio Philips, annuncia un ampliamento della B Line con i nuovi monitor LCD con SmoothTouch e anti-Glare Coating (rivestimento antiriflesso).

Parliamo, nello specifico, del monitor Philips 172B9TL (43,2 cm) e del monitor Philips 242B9TL (23,8 “/ 60,5 cm diag.).

Come sottolineato in una nota ufficiale da César Acosta, Product Manager in Europa di MMD Monitors & Displays: «Nel mondo di oggi, guidato dalla tecnologia, i touch screen sono talmente apprezzati da essere utilizzati in una vasta gamma di settori: ovunque guardi, puoi vedere in funzione dispositivi basati sulla tecnologia touch (nella vendita al dettaglio, nei trasporti, nell’ospitalità, nell’istruzione, nella sanità e in molti altri ambiti). Si stima che il mercato globale dei display touch screen crescerà a un CAGR del 7,5% nei prossimi 7 anni, raggiungendo i 100,2 miliardi di dollari entro il 2027. Per soddisfare al meglio i nostri clienti, stiamo ampliando la nostra famiglia di monitor touch per garantire sempre la miglior esperienza utente possibile».

Display resistente per interagire comodamente

I nuovi monitor sono dotati di SmoothTouch, il che significa che il display utilizza la tecnologia touch capacitiva a 10 punti per una risposta fluida. Il rivestimento in vetro garantisce una protezione antigraffio fino a 7H. Questo è estremamente importante per alcuni settori come vendita al dettaglio, supermercati, logistica e l’industria alberghiera, dove c’è bisogno di una soluzione tattile affidabile e resistente.

Le immagini del display sono cristalline con colori nitidi e grande chiarezza grazie anche al rivestimento antiriflesso (anti-Glare Coating, abbreviato AG), che aiuta a ridurre il riflesso del monitor touch – rendendo superflua la pellicola aggiuntiva – così da garantire il massimo comfort visivo, fondamentale per interni o ambienti con luci rivolte direttamente al monitor. Questi display Philips soddisfano anche la classificazione internazionale IP65 (solo anteriore) per la resistenza all’acqua e alla polvere, garantendone la protezione da schizzi d’acqua e polvere durante l’uso.

Produttività potenziata e grafica perfetta

I due nuovi monitor sono dotati di porta HDMI che garantisce connettività digitale universale, due USB 3.1 per il trasferimento dati ad alta velocità e connessione DisplayPort. Per migliorare e garantire agli utenti una produttività ancora migliore, i monitor tattili possono essere utilizzati con: le dita, uno Stilus passivo in tessuto conduttivo o gomma e alcuni guanti[1], rendendo l’esperienza il più semplice possibile. I nuovi monitor touch da 17″ e 24″ includono anche la Philips SmartStand con struttura di tipo Z e inclinazione uniforme, regolazione dell’altezza e possibilità di adattarsi a varie posizioni così da poter garantire la massima ergonomia, ma anche il supporto VESA per la massima flessibilità.

Entrambi i modelli offrono, inoltre, SmartContrast, una tecnologia proprietaria che regola automaticamente i colori e l’intensità della retroilluminazione per dettagli ricchi, un nero profondo e una grande esperienza visiva. Inoltre, il display Philips 242B9TL offre una migliorata risoluzione Full HD 1920 x 1080 per colori realistici. Ma la qualità visiva deve anche assicurare il massimo comfort per gli occhi. Questi modelli sono anche dotati della modalità LowBlue, pensata per il benessere della vista, e della tecnologia Flicker-Free, pensata per ridurre lo sfarfallio e per una visione più confortevole.

Monitor senza stand

Oltre a questi nuovi modelli, MMD annuncia anche una nuova versione dei display touch precedentemente annunciati (242B9T, 222B9T, 172B9T e 162B9T) che sono ora disponibili anche senza supporto. Questi modelli sono una buona opzione per coloro che voglio utilizzare il supporto di montaggio VESA per installazioni fisse. Ciò aiuterà anche l’ambiente in quanto non sarà necessario rottamare il supporto e offrirà maggiore flessibilità e ottimizzazione del budget a clienti e partner.

I modelli Philips 242B9TN, 222B9TN, 172B9TN e 162B9TN, sono ora disponibili con un prezzo consigliato di 349, 299, 329, 249 euro rispettivamente.

Il monitor Philips 172B9TL e il monitor Philips 242B9TL sono disponibili al prezzo consigliato di 369 e di 399 euro rispettivamente.