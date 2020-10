Salgono a quota 6.327 i Comuni del Bel Paese raggiunti dalla banda ultra larga di EOLO, lo specialista italiano dell’FWA

Deciso a colmare il Digital Speed Divide che attanaglia il nostro Paese, EOLO ha annunciato di aver portato e rafforzato, in sei mesi, la sua connessione in altri 375 Comuni, raggiungendo complessivamente oltre l’83% del totale.

Prosegue così il piano di EOLO, principale operatore in Italia nel Fixed Wireless Access ultra-broadband per i segmenti business e residenziale, per eliminare completamente il Digital Speed Divide in tutti i piccoli Comuni entro il 2021.

A sei mesi dall’annuncio del nuovo piano di investimenti da 150 milioni di euro, l’azienda ha già portato e rafforzato la connessione ultraveloce in 375 Comuni realizzando una rete che consente di raggiungere fino a100 Mb/s per gli utenti domestici e 1 Gb/s per le imprese.

680 Comuni al Sud raggiunti in soli 6 mesi

EOLO conferma il forte presidio nel Nord e Centro Italia con rispettivamente il 98% e il 95% di comuni coperti, e si rafforza nel Sud del Paese dove, con oltre 680 Comuni coperti, in soli sei mesi ha aumentato la sua rete del +36%.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Luca Spada, Presidente e Fondatore di EOLO: «Prosegue il nostro impegno per essere il primo operatore ad azzerare il Digital Speed Divide in Italia. Siamo a buon punto, confermiamo gli obiettivi annunciati sei mesi fa. Continuiamo il nostro percorso di crescita, investendo le nostre risorse di operatore interamente privato su una presenza nazionale sempre più capillare, a supporto delle comunità e delle imprese che operano in territori soggetti a speed divide. Il nostro obiettivo resta quella di assicurare una connessione in banda ultra larga stabile e veloce, unico strumento per garantire il lavoro da remoto, un sistema scolastico moderno e lo sviluppo economico delle aree interne. Il Covid-19 ci ha insegnato che è giunto il momento di accelerare sulla digitalizzazione del Paese, senza sprechi, né di tempo, né tantomeno di risorse. L’unica strada è quella di valorizzare la presenza capillare degli operatori FWA specialmente nelle aree bianche del Paese, sfruttando così la sinergia tra diverse soluzioni infrastrutturali che possano confluire in una rete unica nazionale».

Via il Digital Speed Divide dell’Italia entro il 2021

Gli sviluppi rientrano nell’impegno di EOLO di completare la copertura della propria infrastruttura di rete entro il 2021 in tutti i piccoli comuni italiani che ancora non sono dotati di una connessione stabile e performante.

L’espansione della presenza di EOLO sul territorio italiano procede come da pianificazione e l’azienda è pronta a incrementare il ritmo delle attivazioni per mantenere l’impegno di abbattere definitivamente il Digital Speed Divide nel Paese entro la fine del prossimo anno.