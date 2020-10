Avaya Spaces, l’app per riunioni video e la collaboration, è stata valutata da Gartner a meno di un anno dall’introduzione sul mercato

Avaya, specialista globale nelle soluzioni per migliorare e semplificare le comunicazioni e la collaborazione, è stata riconosciuta come “Niche Player” nel Gartner Magic Quadrant for Meeting Solutions 2020.

Gartner definisce le Meeting Solutions come “offerte che integrano comunicazione, collaborazione e condivisione di contenuti per consentire riunioni virtuali che rispondono a molteplici esigenze”.

Avaya Spaces, la app per riunioni in video e collaborazione lanciata dalla società all’inizio del 2020 per soddisfare la crescente domanda di “lavoro ovunque”, si è guadagnata questo riconoscimento grazie all’esperienza utente innovativa, alle partnership strategiche e alla portata geografica globale.

Avaya Spaces è un’app di collaborazione video all-in-one per i moderni workplace digitali che cambia il modo di lavorare. Avaya Spaces è utilizzato da aziende, scuole, governi e organizzazioni in quasi 100 paesi per riunire istantaneamente gruppi di persone diverse in spazi di lavoro immersivi in cui inviare messaggi, incontrarsi, condividere contenuti, gestire attività e collaborare nel cloud.

“La crescita esponenziale delle videoconferenze e la proliferazione delle relative piattaforme ha creato l’esigenza di soluzioni all-in-one più facili da usare che migliorino la collaborazione e riducano l’affaticamento derivante dall’utilizzo di troppe app”, commenta Simon Harrison, Senior Vice President e Chief Marketing Ufficiale. “I clienti e i dipendenti hanno bisogno degli strumenti giusti per migliorare la propria esperienza di lavoro da qualsiasi luogo. Allo stesso tempo, occorre un cambiamento radicale nel modo di concepire l’utilizzo di questi strumenti, abbandonando l’idea che si tratti “semplici” riunioni video, collaborazione e spazi di lavoro basati sul cloud. Avaya Spaces consente alle aziende di eccellere nelle normali attività quotidiane, ma anche nel lavoro non pianificato e nell’affrontare le sempre nuove priorità che si presentano quasi in ogni momento della giornata. L’inserimento nel Magic Quadrant for Meeting Solutions 2020 di Gartner è un’ulteriore conferma dei progressi che stiamo compiendo nell’innovazione guidata dai clienti”.

Avaya Spaces ha registrato una crescita significativa sin dal lancio sul mercato e si è dimostrata una soluzione chiave per le organizzazioni che sono impegnate ad affrontare le sfide del COVID-19. Al culmine della pandemia, Avaya Spaces è stato offerto gratuitamente per consentire ad aziende, scuole, governi e aziende di ogni tipo di adottare la modalità del lavoro a distanza e collaborare, rimanere in contatto ed essere produttivi mantenendo i dipendenti al sicuro. Di conseguenza, il traffico video attraverso l’utilizzo di Avaya Spaces è aumentato fino al 2500% durante l’emergenza sanitaria.

Avaya ha inoltre recentemente annunciato una collaborazione con NVIDIA che consente ad Avaya Spaces di dare vita a standard di mercato inediti grazie alle nuove funzionalità per riunioni basate sull’intelligenza artificiale, accrescendo l’impatto e il valore delle esperienze di collaborazione video e audio. Avaya Spaces è offerto in abbonamento, con l’offerta Avaya OneCloud o, in alternativa, come soluzione standalone.

Più di 130.000 clienti in tutto il mondo, tra cui il 90% delle aziende Fortune 100, si affidano ad Avaya per offrire connessioni sicure e intelligenti a clienti e dipendenti. Avaya è stata nominata Customer’s Choice for Unified Communications ad aprile 2019.