Rittal ha notevolmente migliorato la sua tecnologia di raffreddamento di macchine e quadri elettrici con i chiller “Blue e” nella classe di potenza da 11 a 25 kW.

Il raffreddamento dei liquidi tramite i chiller, proposto da Rittal, è uno dei requisiti fondamentali per il corretto funzionamento di numerosi processi di produzione. Ad esempio, gli armadi elettrici e soprattutto le macchine utensili per la lavorazione di precisione dei metalli devono disporre di un controllo accurato delle temperature, oltre ad essere di facile uso e installazione e in grado di garantire la massima sicurezza. Da parte loro gli utilizzatori non sono più disposti ad accettare lunghi tempi di consegna, le soluzioni tecniche custom devono essere disponibili a magazzino e fornite in serie. Infine, l’attenzione dei clienti è sempre più focalizzata sui requisiti di sostenibilità e tutela ambientale.

Raffreddamento sostenibile e amico dell’ambiente

Con lo sviluppo del nuovo chiller Blue e, Rittal offre un pacchetto di soluzioni complete in grado di soddisfare ogni esigenza. Come i chiller Blue e+ con capacità frigorifera da 1,5 a 6 kW, i nuovi chiller sono disponibili nel robusto standard industriale (IP 44, elettrico) in quattro classi di potenza da 11 a 25 kW e nelle due dimensioni di contenimento di 660 x 1265 x 1315 mm e 760 x 1265 x 1515 mm (LxAxP). Grazie all’utilizzo della tecnologia a microcanali e alla conseguente elevata efficienza delle alette delle batterie di scambio (profilo di alluminio estruso con piccoli canali di circa 1 mm di diametro), gli apparecchi necessitano complessivamente del 40% in meno di carica di refrigerante rispetto alle unità tradizionali. Poiché gli scambiatori di calore sono realizzati al 100% in alluminio, la corrosione galvanica non può più verificarsi.

Controllo e regolazione per ogni esigenza

Il ventilatore e il compressore sono regolati centralmente tramite un controller digitale. In questo modo è possibile regolare con precisione la temperatura del fluido di raffreddamento: l’isteresi standard di default è di ± 2 K, ma è possibile anche, come dotazione opzionale, un controllo di precisione di ± 0,25 K (tramite bypass del gas caldo). In questo modo si evitano oscillazioni di temperatura che possono causare imprecisioni sul pezzo in lavorazione.

Facili da usare

Il display touch multilingue per uso industriale, presente sul frontale del chiller e le interfacce di comunicazione intelligenti facilitano sia il funzionamento che l’analisi dei dati. Di conseguenza la parametrizzazione degli apparecchi e la lettura dei dati e dei messaggi di sistema possono avvenire in modo chiaro e rapido. I messaggi di errore vengono classificati in ordine di priorità e visualizzati in tre livelli di attenzione (nota, errore, manutenzione).

Installazione rapida

I chiller Blue e sono già cablati e pronti per il collegamento e possono essere messi in funzione rapidamente con la modalità plug-and-play. I golfari di sollevamento facilitano il trasporto, così come lo zoccolo, idoneo alla movimentazione con carrello elevatore.

Collegamenti idraulici compatibili, una valvola di troppopieno regolabile (valvola di bypass) e l’accessibilità a tutti i componenti facilitano il lavoro degli installatori e del personale di servizio.

Tecnologie pensate per la sicurezza

La valvola di sovrappressione integrata garantisce una circolazione costante dell’acqua di raffreddamento quando l’utenza è chiusa e la pompa in funzione, proteggendo la pompa del refrigerante dal sovraccarico. La valvola è preimpostata per la pompa utilizzata e per il funzionamento a 50 Hz, ma può essere regolata anche per il funzionamento a 60 Hz. Un sistema di monitoraggio del livello di riempimento garantisce la massima sicurezza operativa e una migliore disponibilità. Inoltre, i misuratori di portata opzionali allertano se la portata è troppo bassa, oltre a rilevare tempestivamente guasti idraulici dovuti a contaminazioni e blocchi nell’impianto.

Pacchetti opzionali immediatamente disponibili

Tra i servizi aggiuntivi, Rittal offre anche pacchetti di opzioni preconfigurati, disponibili rapidamente a magazzino e adatti a quasi tutte le esigenze. Ad esempio, le pompe di alimentazione (a 4 e 6 bar) sono disponibili per sistemi multicircuito. Se necessario, il controllo di precisione (bypass del gas caldo) può essere utilizzato per migliorare la precisione di regolazione da ± 2 K a ± 0,25 K. Inoltre, i chiller “Blue e” possono essere predisposti per il funzionamento in zone fredde fino a -20°C, così come per applicazioni laser, e possono anche essere equipaggiati con condensatori raffreddati ad acqua o con riscaldatori, oltre ad essere personalizzabili con vernici speciali.