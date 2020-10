Con la nuova serie la serie Ricoh Pro L5100e arriva una maggiore flessibilità grazie ad un gamut colore più ampio

Ricoh lancia le nuove soluzioni Ricoh Pro L5160e e Ricoh Pro L5130e, che saranno disponibili in Europa a partire dal 1 dicembre, e che si caratterizzano per un gamut più ampio che ora include infatti inchiostri arancione e verde. Questo permette di riprodurre più accuratamente il Pantone e rende le soluzioni ideali per quelle applicazioni che prevedono l’utilizzo di loghi aziendali.

Si aprono nuove possibilità per i fornitori di servizi di stampa e per gli operatori del mercato Sign and Display alla ricerca di soluzioni latex roll-to-roll flessibili e affidabili.

Basata sulle competenze di Ricoh e sull’innovazione che caratterizza le teste di stampa inkjet di questa azienda, la nuova serie rappresenta un’evoluzione delle soluzioni Ricoh Pro L5160 e Ricoh Pro L5130.

Oltre a una gamma colori più ampia, i nuovi modelli integrano tre teste di stampa Ricoh in posizione sfalsata che offrono velocità elevate: 46,7 m²/h in quadricromia nella produzione di applicazioni per esterni e 25 m²/h per quelle per interni. Per una maggiore produttività, è inoltre possibile optare per una doppia quadricromia o una quadricromia abbinata al bianco utile ad esempio nel caso di supporti trasparenti, scuri o ad effetto metallico.

Tra i principali vantaggi offerti da Ricoh Pro L5160e e Ricoh Pro L5130e:

• Flessibilità ed elevata produttività in quadricromia

• Funzionalità di autopulizia per massimizzare la produttività

• Bassa temperatura di stampa estendendo così la gamma di supporti utilizzabili

• Inchiostro certificato Greenguard a garanzia di una maggiore sostenibilità

• Consumi energetici ridotti per una produzione green ed economica

ColorGATE Productionserver migliora la gestione dei flussi di lavoro e risponde alle principali esigenze produttive degli operatori del mercato large format, mentre Adobe PDF Print Engine garantisce risultati di elevata qualità.

Consistenza e prevedibilità dei risultati cromatici e gestione dei colori spot migliorano la soddisfazione dei clienti finali. A questi aspetti si aggiungono le funzioni di container e tiling e funzionalità per l’automazione dei processi.

Graham Kennedy, Industrial Print Director di Ricoh Europe, commenta: “L’ampiezza del gamut colori ora disponibile aumenta la versatilità delle soluzioni e le rende ideali per moltissime applicazioni sia indoor che outdoor. La nuova serie aiuta i fornitori di servizi di stampa ad ampliare il business e gli operatori del settore Sign and Display a raggiungere nuovi livelli di flessibilità produttiva”.