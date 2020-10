Il mercato dei giochi online nei primi mesi dell’anno 2020 ha visto crescere in modo esponenziale il suo fatturato e tantissimi sono le persone che hanno investito il loro denaro per divertimento ma soprattutto per business. A farla da padrone sono stati i casinò e le loro varie slot ma anche gli E-sport che in […]

Il mercato dei giochi online nei primi mesi dell’anno 2020 ha visto crescere in modo esponenziale il suo fatturato e tantissimi sono le persone che hanno investito il loro denaro per divertimento ma soprattutto per business.

A farla da padrone sono stati i casinò e le loro varie slot ma anche gli E-sport che in assoluto hanno riscosso il maggior successo e attirando tanti scommettitori a tal punto che le previsioni per il secondo semestre e per l’anno successivo sono ancora più rosse per i fornitori di provider.

I migliori casinò online per investire nel 2020

Giocare nei casinò online con soldi veri nel 2020 è molto facile e soprattutto ci sono svariate opportunità per investire.

Le classiche slot e quelle di ultima generazione ricche queste ultime di interessanti bonus e jackpot progressivi, insieme alle roulette gratis sono quelle su cui maggiormente si sono orientati gli scommettitori per le grandi possibilità che offrono per capitalizzare.

Il miglior sito di roulette è sempre un buon punto di partenza, ma alcune delle opzioni offerte da altri siti possono portare il gioco a un livello completamente nuovo. Alcuni infatti tentano di attrarre gli scommettitori con i migliori bonus per la roulette stessa, altri permetteranno loro di interagire con i rivenditori di roulette dal vivo specie se sono più abili e professionali.

Tuttavia sulla maggior parte dei siti che vantano una buona reputazione e soprattutto che sono certificati e riconosciuti dalla AAMS si ottiene una vera esperienza VIP e un generatore di numeri casuali (RNG) controllato da autorità di gioco indipendenti di terze parti.

Per i semplici processi di registrazione, i prelievi istantanei e allettanti bonus di benvenuto o aggiuntivi in una determinata slot, questi sono i migliori giochi di roulette su cui è possibile puntare come forma di investimento ma anche per dare sfogo alla propria passione limitata da restrizioni di vario genere che hanno caratterizzato il primo semestre del 2020.

Il boom degli e-sport nel 2020

Gli E-sport negli ultimi anni anche in Italia hanno raggiunto l’apice in termini di popolarità e ciò grazie al rilascio di centinaia di migliaia di giochi con queste caratteristiche che i fornitori di provider propongono a getto continuo e sempre più eccitanti sia dal punto di vista remunerativo che di grafica.

La maggior parte degli sviluppatori li interpreta tra l’altro come un invito a smussare i bordi e rendere il gioco fluido a chi lo sceglie. Tuttavia, questa linea di pensiero è quasi direttamente opposta ai migliori giochi di E-Sport.

Questi hanno elementi che possono essere considerati adatti solo per chi ne vanta abilità e conoscenza. L’esperienza è infatti uno degli elementi più importanti degli E-Sport, quando si desidera sceglierli singolarmente o per partecipare a tornei online in multiplayer.

I più popolari e-sport del 2020 su cui investire

Tra i vari tipi di giochi online gli E-sport l’hanno fatta da padrone nel primo semestre del 2020 ed esempio sono League of Legends, Dota 2 e Heroes Of The Storm.

Tuttavia molto gettonati sono risultati i giochi come FIFA, NBA 2K e Rocket League che hanno lo scopo di stimolare gli sport popolari e includerli su base online. Certo, esistono alcune differenze significative, come un ritmo più veloce o una maggiore concentrazione sulle abilità individuali rispetto al gioco di squadra, ma se si è giocato a calcio o basket, reale.

Gli E-sport sono facili da comprendere e quindi rappresentano una fetta del mercato su cui vale la pena investire. Partite di calcio singole e quelle di campionati completi e tutti gli altri avvenimenti sportivi tipici delle attività reali sono tra l’altro sempre disponibile sulle piattaforme che propongono gli E-sport

Giochi d’azzardo ed e-sport

Il gioco d’azzardo online si è arricchito degli E-Sport poiché alla pari degli avvenimenti agonistici reali può avvalersi dell’industria delle scommesse, quindi non c’è dubbio che gli investitori li hanno apprezzati senza alcuna esitazione e con tanto entusiasmo.

I giochi di E-Sport tra l’altro propongono quote più competitive, mercati più grandi e un’enorme quantità di copertura. Naturalmente, alcuni non sono esattamente uguali a quelli presenti nei palinsesti dei E-Sportsbook per cui molti utenti appassionati sono costretti a giocarvi soltanto in tempo reale e senza punti di riferimento né tantomeno in grado di adottare strategie consultando statistiche di vario genere.

A margine va altresì aggiunto che il boom degli E-sport e dei giochi online nel 2020 dalla roulette gratis a quella con soldi veri fino alle tante slot con tema storico (ad esempio Book of Ra o Cleopatra) nel 2020 è la logica conseguenza del momento storico che in tutto il mondo si sta vivendo.

Infatti proprio grazie alla realtà virtuale consente a chi deve investire di farlo nonostante non si possa scommettere sugli sport veri che spesso vengono cancellati e lo stesso dicasi per l’impossibilità di recarsi nei casinò terrestri.