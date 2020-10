NEC ha incluso il media player OPS BrightSign in tutti i modelli della serie MultiSync V per offrire soluzioni integrate di digital signage

NEC Display Solutions e BrightSign hanno stretto una collaborazione per offrire una gamma di display di grande formato con funzionalità di digital signage integrate. Tutta la gamma di large format display NEC MultiSync Serie V sono ora disponibili con il media player digital signage OPS BrightSign incluso.

A spiegarne i risvolti tattici in una nota ufficiale è Nils Karsten, Strategic Alliance Manager di NEC Display Solutions, secondo cui: «Di fronte ai segnali di ripresa dalla pandemia, il digital signage gioca un ruolo chiave nel dare il benvenuto a clienti ed impiegati con informazioni ed importanti contenuti digitali. L’integrazione del media player OPS BrightSign rappresenta il complemento ideale ai display della nostra serie V e ci mette nella posizione di poter offrire un soluzione digital signage all-in-one, all’avanguardia ed estremamente affidabile».

I vantaggi di integrare il media player nel display

La nuova combinazione NEC/BrightSign consente di offrire contenuti digitali importanti e targetizzati per informare, intrattenere, indirizzare o ispirare gli avventori di un negozio, i visitatori di un museo, i clienti di un ristorante fast-food, gli impiegati di un’azienda o i cittadini all’interno di qualsiasi struttura pubblica. L’integrazione del media player nel display non solo tutela l’investimento hardware, ma libera l’installazione da qualsiasi vincolo fisico, eliminando la necessità di altri cavi collegati a media player esterni.

Per Jeff Hastings, CEO di BrightSign: «NEC Display Solutions è un nostro partner di lunga data e siamo particolarmente felici di questa nuova collaborazione. L’aggiunta del nostro media player offre ai loro clienti una grande opportunità per qualsiasi display di grande formato, in particolare in quei contesti dove la riduzione al minimo di cavi esterni con hardware integrato è una priorità».

NEC ha incluso il media player OPS BrightSign in tutti i modelli della serie MultiSync V, che grazie alla luminosità di 500 cd/m² ed alla superficie anti-riflesso garantiscono avanzati livelli di visibilità in condizioni di normale luce ambientale. Il design sottile si rivela perfetto per il suo inserimento in qualsiasi tipo di installazione.

L’integrazione del media player OPS BrightSign elimina, come detto, la necessità di cavi esterni e offre la sua piena integrazione all’interno dell’infrastruttura BrightSign, che include l’accesso a più di venti CMS partner attraverso il cloud di controllo BSN.cloud di BrightSign. Il Sistema operativo aggiornato 8.0 del media player BrightSign e il potente video engine garantiscono la riproduzione di contenuti in standard H.265/H.264, forniscono un supporto HTML accelerato via hardware e consentono l’upscale in 4K.