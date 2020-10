Numerosi service provider hanno utilizzato cnWave di Cambium Networks in infrastrutture fixed wireless fornendo prestazioni a banda larga multi-Gigabit ad una frazione del costo della fibra

Cambium Networks, fornitore globale di soluzioni di rete wireless, annuncia che la sua nuova soluzione cnWave a 60 GHz è stata collaudata sul campo con successo, offrendo velocità multi-gigabit in numerose installazioni effettuate da service provider negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, in Malesia e in Porto Rico. cnWave fornisce oggi un throughput multi-gigabit per espandere rapidamente l’accesso a banda larga alle attività urbane, residenziali e industriali.

“Grazie alla nostra lunga storia di innovazione nelle tecnologie wireless abbiamo cambiato radicalmente l’economia del Wi-Fi e delle infrastrutture fixed wireless per le aree urbane, suburbane, rurali, industriali e per gli ambienti aziendali”, ha affermato Atul Bhatnagar, Presidente e CEO di Cambium Networks. “Le nostre recenti implementazioni in tutto il mondo hanno dimostrato che questa nuova tecnologia può aumentare notevolmente la disponibilità della banda larga nelle comunità poco servite. Si tratta di una vera svolta nella battaglia per colmare il digital divide “.

La soluzione cnWave a 60 GHz di Cambium, basata sulle più recenti tecnologie basate sullo standard 802.11ay di Qualcomm Technologies e sulla tecnologia Terragraph di Facebook Connectivity, offre velocità Internet affidabili e multi-gigabit a un TCO (Total Cost of Ownership) inferiore, con tempi di commercializzazione più rapidi rispetto alla posa della fibra. cnWave è inoltre completamente integrato in LINKPlanner e in cnMaestro la souzione per la gestione cloud end-to-end, che fornisce una visione “a volo d’uccello” dell’intera rete.

“Partner come Cambium Networks stanno portando nel mercato la tecnologia Terragraph su larga scala”, ha affermato Dan Rabinovitsj, vicepresidente di Facebook Connectivity. “Siamo entusiasti di vedere service provider in tutto il mondo sfruttare la potenza dello spettro non licenziato a onde millimetriche per soddisfare la crescente domanda di connettività veloce e affidabile”.

“Applaudiamo Cambium Networks per la loro capacità di innovazione tecnologica, che permette di implementare ovunque connettività multi-gigabit grazie alla loro ultima soluzione, cnWave a 60GHz”, ha affermato Rahul Patel, Senior Vice President and General Manager connectivity di Qualcomm Technologies “. Queste installazioni sul campo da parte dei service provider sono un’ottima conferma dell’opportunità offerte dal fixed wireless a onde millimetriche a 60GHz e in particolare del prodotto cnWave di Cambium, che utilizza le soluzioni a 60GHz di Qualcomm Technologies”.

Le testimonianze dei provider

“Nel nostro test sul campo a Weatherford, Texas, abbiamo raggiunto velocità di uplink e downlink vicine a 1,8 Gigabit utilizzando cnWave a 60 GHz di Cambium in una configurazione a canale singolo”, ha affermato Cameron Kilton, Chief Technology Officer di NextLink. “Queste velocità superano di gran lunga le prestazioni che siamo stati in grado di ottenere con le precedenti apparecchiature a 60 GHz. Attendiamo con impazienza le funzionalità di channel bonding che offriranno velocità ancora più elevate “.

Il provider malese YTL Communications sta attualmente utilizzando la soluzione cnWave a 60 GHz di Cambium nelle sue prove a Penang, in Malesia. Questa implementazione eliminerà la necessità degli scavi per la fibra in una città patrimonio dell’UNESCO, creando una nuova infrastruttura wireless multi-gigabit.

“In qualità di leader nelle reti IP in Malesia, YTL Communications ha costruito la prima – e tuttora unica – rete nazionale LTE all-4G. Con questa solida base, abbiamo sviluppato una grande esperienza nell’estendere la nostra rete ad alta velocità a scuole e clienti aziendali utilizzando le soluzioni a banda larga wireless Cambium. Siamo entusiasti di essere i primi al mondo a implementare la tecnologia a 60 GHz di Cambium sulla nostra rete wireless gigabit Terragraph a Penang. Come in molte città con edifici storici, l’installazione della fibra è molto complessa e numerose aziende che vorrebbero posare cavi in rame sono rimaste bloccate”, ha affermato Wing K. Lee, CEO di YTL Communications. “La soluzione cnWave a 60 GHz consente di costruire una rete mesh wireless multi-gigabit, utilizzando efficacemente le strutture esistenti, che ha trasformato dall’oggi al domani l’attività delle aziende esistenti e può facilmente adattarsi alle esigenze future”.

AeroNet, un service provider Portoricano, ha recentemente completato un’installazione cnWave a 60 GHz. L’implementazione ha portato connettività multi-gigabit economica ad una città murata secolare che mancava di connettività in fibra a causa della sua architettura storica. “Abbiamo scelto cnWave a 60 GHz di Cambium Networks per la nostra solida esperienza con le loro soluzioni di fixed wireless access negli ultimi 18 anni. Con questa piattaforma nella nostra rete, possiamo servire più clienti con velocità gigabit affidabili in più aree”, ha affermato Gino Villarini, fondatore e presidente di AeroNet”.

Rapier Systems, specialista nella progettazione, installazione e supporto di reti wireless (incluso Wi-Fi) nel Regno Unito, ha testato la soluzione cnWave di Cambium Networks. Si prevede che l’implementazione fornirà fino a 1000 Mbps in modo conveniente e senza i ritardi associati alla fibra. “Rapier Systems è un partner di lunga data di Cambium Networks e siamo entusiasti di essere la prima azienda nel Regno Unito a integrare l’apparecchiatura cnWave a 60 GHz nelle nostre reti. La nuova soluzione rende il gigabit wireless per la casa e per le aziende una realtà e siamo orgogliosi di guidare la rivoluzione della connettività multi-gigabit nel Regno Unito”.