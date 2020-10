Scavolini Alexa Per molti di noi, Scavolini rimane la “più amata dagli italiani”. Ma, come racconta Fabiana Scavolini, amministratore delegato di Scavolini, è un’azienda nata nel 1961 come piccola azienda artigianale. Una piccola azienda che, in 60 anni di storia, è arrivata a fatturare 217 milioni di euro, il 25% del quale sviluppato all’estero. Un […]

Scavolini Alexa Per molti di noi, Scavolini rimane la “più amata dagli italiani”. Ma, come racconta Fabiana Scavolini, amministratore delegato di Scavolini, è un’azienda nata nel 1961 come piccola azienda artigianale. Una piccola azienda che, in 60 anni di storia, è arrivata a fatturare 217 milioni di euro, il 25% del quale sviluppato all’estero. Un successo che, sino al 2012, era trascinato quasi esclusivamente cucine componibili, poi bagno, living e cabine armadio. Da quest’anno anche armadiature multifunzionali che contengono tutto all’interno. Testa e cuore in Italia, ma dal 2007 crescente impegno internazionale Iniziato a collaborare con Fabio Novembre architetto e designer Molto colpito dal modello Dandy, degli anni ’80, da cui è nata l’idea di una cucina “smart” e “democratica”, che oggi si chiama Dandy plus. Basato su 3C: Compattezza, Connettività e Creatività Un nuova task bar, con porta USB, cavi elettrici, interfaccia con Alexa e Bticino. Proprio grazie ad Alexa è possibile controllare l’intera cucina, dall’accensione delle luci al formo Piero Catello Business Develompment di Amazon racconta la qualità della cucina e del design. Noi abbiamo collaborato con loro Connunbo espotevsa Paolo dall’Oglio amazon Alexa intergrato pe dar enuove funzoanolità attivabili via vovc, per unire design e innovazione La cucina viene venduta su Internet attraverso l’ecommerce, nel 2017 siamo stati i prima a lanciare la vendita online delle cucine. Comunicazione da Amazon e con landing page dedicata per acquiatare sia la cucina, che living e bagno. Cuicina ordinabile vioa internet dfalla prima settimana di novembre articolo in aggiornamento