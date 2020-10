Un nuovo studio prevede che le opportunità di fatturato per i partner SAP saranno quasi raddoppiate entro il 2024

SAP ha annunciato che secondo un nuovo modello di impatto economico di IDC le entrate generate dai propri partner quasi raddoppieranno nei prossimi quattro anni.

L’IDC Vendor Spotlight, sponsorizzato da SAP, ““Partner Opportunity in a Changing World”, stima che le entrate dei partner potrebbero aumentare da 141 miliardi di dollari di quest’anno a 260 miliardi di dollari entro il 2024. SAP ha presentato la ricerca nel corso del suo evento virtuale “What’s Next: Business Insights for SAP Partners”, interamente dedicato ai partner.

In concomitanza con la prevista crescita economica dei partner SAP, IDC stima che i posti di lavoro nell’ecosistema aumenteranno a 1,6 milioni di dipendenti entro il 2024, rispetto a 1 milione del 2020. Dei 600.000 nuovi dipendenti nell’ecosistema SAP, 280.000 saranno nuovi ruoli per i servizi di consulenza.

I dati mostrano che, a causa dell’aumento del lavoro da remoto dovuto all’emergenza sanitaria, gli investimenti in trasformazione digitale stanno crescendo e si prevede che le aziende spenderanno di più per soluzioni in cloud. Questo si traduce in un’opportunità per i partner SAP relativa al mercato cloud di 204,4 miliardi di dollari da oggi fino alla fine del 2024. Questa cifra rappresenta il 68% del totale delle nuove opportunità nette per i partner SAP nello stesso intervallo di tempo.

“La pandemia ha guidato la trasformazione digitale in ogni angolo dell’azienda per consentire alle organizzazioni di adattarsi e continuare a operare come in tempi normali”, ha affermato Steve White, program vice president, channels and alliances, IDC. “Mentre la situazione economica continua a evolvere e le aziende spostano la loro attenzione dalla resilienza alla ripresa, le organizzazioni che sfruttano le soluzioni digitali e in cloud saranno più agili e pronte per il futuro. Stiamo vedendo che il riconoscimento di questa situazione spinge a un’adozione significativa”.

SAP ha commissionato lo studio per esplorare l’impatto dell’attuale scenario economico sull’ecosistema dei suoi partner. Durante la pandemia, i partner SAP in tutto il mondo hanno creato nuove soluzioni per fornire un servizio migliore ai propri clienti e utenti finali.

Ad esempio, Rizing, azienda con sede negli Stati Uniti, ha integrato le soluzioni SAP SuccessFactors e i dati globali sul COVID-19 nella sua app proprietaria di analisi dei dati, Lyra, per fornire informazioni e promuovere il benessere dei dipendenti, creare comunicazioni a livello locale e piani di risposta, nonché supportare i piani di business continuity e di gestione del rischio. Fujitsu ha annunciato il suo “Open COVID Pledge” per consentire il libero accesso ai diritti di proprietà intellettuale dei partecipanti, compreso SAP, per contribuire a frenare la diffusione della malattia nel mondo.

“Questa ricerca conferma che i nostri partner possono accedere a grandi e sempre crescenti opportunità di mercato”, ha affermato Karl Fahrbach, chief partner officer, SAP. “Le iniziative di partnership di nuova generazione di SAP aiutano la crescita e lo sviluppo del canale disegnando vendite e servizi incentrati sui bisogni dei partner e creando nuovi modi per metterli in connessione con prospect e clienti. Questo livello più elevato di coinvolgimento dell’ecosistema può aumentare la soddisfazione del cliente, portare a un time-to-value più rapido e migliorare il valore del rapporto con il cliente”.