Dai videoproiettori per vedere film anche casa alle stampanti per chi studia e lavora da casa. Le proposte di Epson da mettere sotto l’albero

Il 2020 sarà ricordato come l’anno segnato dalla pandemia e dal conseguente cambiamento di abitudini: l’esplosione del remote working ha determinato nuove esigenze come, ad esempio, la necessità di avere a casa strumenti indispensabili per il lavoro o lo studio, e la riorganizzazione degli spazi domestici in funzione della nuove attività in ambito casalingo.

In occasione del Natale, perché non regalare dunque un prodotto utile, che soddisfi i bisogni della casa e anche quelli del lavoro? Le soluzioni Epson in ambito videoproiezione e stampa sono la risposta ideale perché sono pensate non solo per le famiglie che desiderano un prodotto di qualità e a costi contenuti, ma anche per chi cerca una soluzione professionale adatta ad essere utilizzata anche a casa.

Con Epson la “settima arte” ti raggiunge a casa

I nuovi videoproiettori soddisfano non solo gli appassionati dell’home entertainment e del gaming, ma anche chi ha esigenze di lavoro: i modelli appena lanciati sul mercato permettono di vivere a casa le emozioni del cinema o dei giochi ma anche di supportare le attività lavorative. Grazie alla tecnologia 3LCD, le immagini sono straordinariamente luminose e di alta qualità, caratterizzate da colori brillanti e dettagli nitidi anche in ambienti luminosi. La correzione trapezoidale automatica – orizzontale e verticale – facilita l’installazione in qualsiasi ambiente: è sufficiente posizionare il videoproiettore e accenderlo per ottenere una proiezione perfetta, senza distorsioni. Inoltre, con la funzione iProjection si possono condividere i contenuti dai dispositivi mobili, mentre con quella Split Screen si possono proiettare due immagini contemporaneamente.

Con Epson, stampa che ti passa

La scelta fra le stampanti è davvero in grado di rispondere a qualsiasi desiderio e necessità: da stampanti e multifunzione a colori e monocromatici della famiglia EcoTank, con i serbatoi ricaricabili per non rimanere senza inchiostro sul più bello, alle WorkForce, adatte sia per il lavoro che per lo studio. Entrambe le soluzioni sono caratterizzate da inchiostri a elevatissima autonomia che permettono di stampare diverse migliaia di pagine prima di cambiare le cartucce o ricaricare i serbatoi, assicurando così risparmio dei costi, qualità e produttività. Le due linee di prodotto sono accomunate da un pratico display LCD che permette una navigazione facile e intuitiva nel menù, oltre a varie funzioni di connettività mobile che consentono di stampare da cellulare, tablet o pc senza essere obbligatoriamente davanti alla stampante.

Videoproiettori: cosa mettere sotto l’albero

EH-TW750 – Il videoproiettore home cinema Full HD EH-TW750 presenta colori vivacissimi con una resa luminosa dei colori pari a quella del bianco (3.400 lumen) per immagini di alta qualità e neri profondi, grazie alla tecnologia proprietaria 3LCD. È adatto a qualsiasi ambiente della casa grazie alla correzione trapezoidale che consente di proiettare in maniera precisa, allineando rapidamente l’immagine proiettata.

Prezzo 913,99 euro Iva inclusa.

EH-TW5820 – Per chiunque voglia di più per le proprie esperienze di home entertainment e gaming, il videoproiettore EH-TW5820 è dotato della funzionalità Android TVT per l’intrattenimento in streaming senza bisogno di un dispositivo esterno, e permette di parlare con l’Assistente Google e di condividere i contenuti del telefono. I gamer della famiglia possono anche usufruire di una serie di funzioni speciali, tra cui un’immagine ultra-grandangolare per un’esperienza di gioco davvero coinvolgente. Prezzo 1.320,65 euro Iva inclusa.

EB-W51 – È il jolly che può essere usato sia per il tempo libero, a casa, che per le presentazioni d’ufficio: film, giochi o presentazioni aziendali vengono proiettati su uno schermo che può arrivare a 320 pollici di diagonale (oltre 8 metri), con colori brillanti e dettagli nitidi, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.

Prezzo 812,31 euro Iva inclusa.

EB-FH06 – Campione di luminosità con i suoi 3.500 lumen, EB-FH06 assicura contenuti fino a tre volte più luminosi rispetto ai videoproiettori della concorrenza, proiettando immagini nitide e con colori brillanti, oltre a garantire ombre ben definite e neri profondi. Ottimo per la casa e perfetto per il lavoro, può essere posizionato ovunque grazie alla correzione trapezoidale automatica, per una superficie di proiezione perfetta.

Prezzo 812,31 euro Iva inclusa.

Stampanti multifunzione: cosa chiedere a Babbo Natale

EcoTank ET-2721 – Stampante, scanner, copiatrice, EcoTank ET-2721 è dotato di capienti serbatoi di inchiostro frontali per stampare fino a 4.500 pagine in B/N e a 7.500 a colori prima della ricarica. E con il display LCD da 3,7 cm a colori si può navigare con facilità fra le tre funzioni senza sbagliare.

Prezzo 299,99 euro Iva inclusa.

EcoTank ET-7700 – Per chi desidera stampare non solo documenti, ma anche fotografie, EcoTank ET-7700 è ideale per unire alta qualità e costi ridotti. Questo multifunzione inkjet 3-in-1 stampa fino a 3.400 fotografie 10x15cm prima di sostituire i 5 inchiostri, include uno slot per stampare direttamente da schede SD, due vassoi carta ed offre la funzione di stampa senza margini.

Prezzo 599,99 euro Iva inclusa.

WorkForce Pro WF-4830DTWF – Il multifunzione 4-in-1 WorkForce Pro WF-4830DTWF è più adatto a chi usa la stampante anche per lavoro. Ha cartucce di inchiostro separate, stampa fronte/retro e integra le funzioni di scansione, copia e fax fino al formato A4. Grazie a una velocità di stampa di 25 pagine al minuto in nero e 12 pagine al minuto a colori, e a un alimentatore automatico di documenti A4 da 50 pagine, è possibile svolgere le attività di casa e ufficio in modo rapido ed efficiente.

Prezzo 243,99 euro Iva inclusa.

WorkForce Pro WF-3820DWF – Il multifunzione WorkForce Pro WF-3820DWF, pensato per il lavoro a casa, offre copia, invio di fax, scansione – solo fronte – e stampa fronte/retro di documenti fino al formato A4, a un prezzo conveniente. Dotato di buona velocità – 21 pagine al minuto in nero e 10 pagine al minuto a colori – permette di stampare da qualsiasi punto della casa o dell’ufficio grazie alla connettività mobile.

Prezzo 162,66 euro Iva inclusa.