Nutanix University annuncia il lancio di una nuova generazione di certificazioni per lo sviluppo di competenze al servizio del cloud ibrido

Nutanix University ha annunciato il Nutanix Certification Program, un programma a più livelli progettato per fornire le competenze e le conoscenze necessarie per implementare, gestire, ottimizzare e scalare con successo le soluzioni software Nutanix. Il nuovo programma, in particolare, fornisce certificazioni su quattro livelli di competenze e sei nuovi percorsi tecnologici per soddisfare al meglio gli attuali e futuri obiettivi di carriera dei partecipanti.

Oltre agli attuali tre livelli di competenza delle certificazioni di Nutanix – Professional (NCP), Master (NCM) ed Expert (NPX) – l’offerta ora include anche la certificazione “Associate” (NCA), un programma fondamentale per sviluppare il proprio percorso professionale nell’ambito della tecnologia multicloud. Inoltre, Nutanix sta rilasciando un nuovo corso di formazione per supportare i partecipanti nella preparazione all’esame di certificazione NCA. Il corso, intitolato Nutanix Hybrid Cloud Fundamentals, tratterà temi relativi ai prodotti, alle competenze e alle tecnologie che costituiscono la base della soluzione Hybrid Cloud di Nutanix.

Nutanix University: focus su 4 aree chiave

I nuovi percorsi di formazione e certificazione di Nutanix non saranno dedicati solo al software Nutanix Acropolis (AOS) e all’infrastruttura iperconvergente ma copriranno una vasta gamma di nuove competenze. In linea con la direzione generale di Nutanix in termini di prodotto, il nuovo programma di formazione e certificazione si concentra su quattro aree chiave:

Servizi HCI digitale (Infrastruttura multicloud)

Servizi per il Data Center (Servizi di archiviazione dei dati, sicurezza & governance, business continuity)

Servizi DevOps (Multicloud Automation, Database Automation)

Servizi Desktop (End User Computing)

Questi percorsi, in particolare, saranno implementati nei prossimi mesi.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Inder Sidhu, Executive Vice President of Global Customer Success di Nutanix: «Grazie alla nuova offerta di Nutanix University, i partecipanti avranno accesso a una più ampia raccolta di certificazioni tecniche per prepararsi a affrontare il futuro. Il nostro programma, accuratamente ampliato, vanta nuove opzioni di personalizzazione, affinché clienti e partner possano costruire un piano di sviluppo delle competenze che si adatti al meglio al loro percorso professionale. Siamo entusiasti di offrire queste certificazioni e un’offerta formativa progettata, fin dalle sue fondamenta, per recepire le competenze del mondo reale necessarie all’IT per gestire gli ambienti ibridi e multicloud».

A ciascuno il proprio ritmo di studio

I piani di apprendimento di Nutanix University sono progettati per garantire flessibilità e libertà nella consultazione. Con sessioni online di breve durata, infatti, i partecipanti possono completare i corsi di formazione e certificazione secondo il proprio ritmo di studio, oppure possono optare per il coinvolgimento e l’interazione offerti da lezioni gestite da un docente. Il materiale è suddiviso in moduli distinti che permettono ai partecipanti di approfondire contenuti specifici o di evitare ciò che già conoscono.

Inoltre, Nutanix offre Exam Blueprint Guides and Practice Exams per offrire un pacchetto di apprendimento misto di formazione con insegnante, formazione digitale, materiali in PDF e video. Ad oggi, sono migliaia le persone della community – tra cui clienti Nutanix, partner, dipendenti, potenziali clienti e altri ancora – ad aver completato con successo i programmi di certificazione Nutanix.