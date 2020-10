La nuova soluzione di Manhattan Associates applica avanzate metodologie di ottimizzazione alle scorte a breve termine, per ridurre le perdite e massimizzare i profitti

Manhattan Associates, azienda specializzata nella gestione della supply chain e del commercio omnicanale, presenta Manhattan Active Allocation, la prima soluzione per l’allocazione delle scorte progettata appositamente per i marketplace omnichannel, con un approccio innovativo alla gestione delle scorte a breve termine. Come leader nell’ottimizzazione delle scorte, Manhattan applica la propria esperienza anche ai negozi di abbigliamento e calzature, con una nuova soluzione che migliora l’agilità e la reattività dell’allocazione.

Le soluzioni di allocazione tradizionali non sono in grado di recepire e rispondere al complesso ambiente di vendita al dettaglio e all’evoluzione delle abitudini di acquisto. Manhattan Active Allocation offre un approccio più agile e moderno all’allocazione delle scorte di prodotti a breve ciclo per l’abbigliamento, le calzature e altri rivenditori fast-fashion. Offre agli addetti all’allocazione una migliore comprensione della domanda reale dando loro una visione diretta delle strategie di omni-evasione attuali, come il BOPIS e il ritiro sul marciapiede. La soluzione ha anche la capacità unica di plasmare le decisioni di allocazione in base ai diversi tipi di esperienze di elaborazione ordine offerte per ogni prodotto sia a livello di negozio che a livello di centro di distribuzione (DC).

“Manhattan ha rivisitato l’intero processo di assegnazione con l’idea che i rivenditori di oggi devono coordinare meglio le decisioni di distribuzione delle scorte con il modo in cui il marchio intende rapportarsi ai propri clienti”, ha dichiarato Scott Fenwick, senior director of product strategy, Manhattan Associates. “Per la prima volta, gli addetti all’allocazione avranno la possibilità di prendere decisioni di allocazione sia prima della stagione, prima che lo stock arrivi nei negozi, che in tempo reale durante la stagione di vendita, facendo leva sui dati di evasione omnicanale. Questo darà loro la possibilità di allineare i piani di gestione scorte a breve termine con le strategie di elaborazione omnicanale, con la conseguente riduzione di mancati acquisti e dei ribassi di fine stagione”.

Costruito sulla base dell’architettura applicativa leader del settore Manhattan Active, Manhattan Active Allocation è sempre aggiornato, scalabile, flessibile e si adatta continuamente per rispondere alle mutevoli esigenze delle aziende in sviluppo. La soluzione nativa cloud-based basata su microservizi non ha mai bisogno di essere aggiornata, ed è completamente estensibile

La nuova soluzione offre un monitoraggio delle prestazioni in tempo reale con l’aggiornamento costante dello stock e delle vendite a livello di rete. La situazione delle scorte è acquisita automaticamente per canale e tipologia di evasione, e le allocazioni configurabili aiutano gli utenti a definire, conservare, imparare e riutilizzare le strategie di adempimento ad alte prestazioni, anno dopo anno.

Le analisi e le visualizzazioni dei dati integrati di Manhattan Active Allocation danno ai rivenditori l’agilità di rispondere istantaneamente alle mutevoli condizioni di business e di evolvere dinamicamente le loro strategie di allocazione per massimizzare le vendite e i margini. La soluzione offre agli allocatori l’agilità necessaria per creare piani di allocazione adattabili, che si traducono in un minor livello di scorte e in un minor rischio finanziario per l’azienda.