I monitor touch industriali della serie FLEX open frame di Advantech possono essere integrati rapidamente in chioschi e sistemi self-service

Advantech ha annunciato l’introduzione di XDF-31 FLEX, una linea di monitor touchscreen a LED ad alta definizione e bassi consumi di tipo open frame. Disponibile nei più diffusi formati, da 10,1 a 32”, questa nuova serie è stata espressamente ideata con modalità di montaggio semplici ed eleganti.

Le staffe di montaggio laterali e una speciale guarnizione permettono di montare in modo semplice il monitor, assicurando un’installazione a filo con la superficie circostante. Questa modalità di installazione conferisce alla soluzione del cliente un aspetto elegante, ricercato ed esteticamente gradevole.

XDF-31 FLEX: caratteristiche peculiari

I monitor piatti e ultra-sottili della linea FLEX utilizzano la tecnologia multi-touch PCAP (Projected Capacitive) 10 punti per una fruizione interattiva e coinvolgente da parte dell’utente – anche grazie ai comandi gestuali – e sono dotati di interfaccia USB.

Le numerose opzioni di input disponibili, tra cui interfacce VGA, DisplayPort e HDMI, garantiscono ai progettisti di sistemi e di chioschi la massima libertà di scelta per quanto riguarda sia lo sviluppo di nuovi terminali self-service sia la sostituzione di monitor in apparati esistenti. L’integrazione è ulteriormente semplificata dal fatto che questi monitor a basso consumo richiedono un singolo adattatore di potenza esterno a 12V, mentre i monitor da 32” prevedono un alimentatore AC/DC esterno.

I monitor touchscreen a LED industriali ad alta risoluzione della serie XDF-31 FLEX di Advantech rappresentano la soluzione ideale per una molteplicità di applicazioni nei settori della vendita al dettaglio, del gaming e dei trasporti come ad esempio terminali POS (Point Of Sale), chioschi per la vendita dei biglietti, sistemi informativi e dispositivi di infotainment. Questi monitor si distinguono per le prestazioni nettamente superiori, la maggiore affidabilità e il design più professionale rispetto ai Panel-PC e ai monitor destinati al mercato consumer.