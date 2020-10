Le nuove soluzioni multifunzione WorkForce Pro WF-4745 ed EcoTank ET-5880 offrono elevata velocità di stampa a costi estremamente contenuti

Epson pensa a chi lavora da casa e annuncia due nuove stampanti multifunzione pensate per aumentare produttività ed efficienza.

Si tratta del WorkForce Pro WF-4745, con capienti cartucce, e dell’EcoTank ET-5880, con serbatoi ad alta capacità. Entrambi i modelli si avvalgono della tecnologia inkjet a freddo di Epson, che possiede una elevata efficienza energetica.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Renato Salvò, Business Manager prodotti Consumer di Epson Italia: «Dalle interviste con oltre 4.000 dipendenti in Europa e in Medio Oriente, è emerso che per il 70% di essi i fattori quali la durata, l’efficienza energetica e la riduzione dei rifiuti di materiali di consumo sono considerati “essenziali” nei prodotti per il lavoro a casa. Questi due nuovi modelli soddisfano queste esigenze: progettati per le piccole imprese e gli uffici a casa, sono entrambi perfetti anche per i dipendenti che ora lavorano nell’ambiente domestico».

I dati raccolti suggeriscono anche che se tutte le stampanti laser per uso domestico e per piccoli uffici utilizzate in Europa venissero sostituite con stampanti inkjet Epson, si potrebbe ridurre il consumo energetico fino a 311 milioni di kWh o risparmiare oltre 38,1 milioni di euro all’anno e diminuire le emissioni di CO2 di ben 117.000 tonnellate ogni anno.

WorkForce Pro WF-4745

Con pratiche cartucce di inchiostro ad alta capacità, il modello WF-4745 è il multifunzione Epson a colori più conveniente della famiglia WorkForce, in grado di effettuare stampe di qualità professionale a una velocità massima di 24 pagine al minuto. Inoltre, grazie ai due cassetti che contengono oltre 500 fogli, contribuisce ad aumentare l’efficienza e a ridurre la frequenza di rifornimento della carta. È inoltre dotato di un display LCD touch screen per una facile navigazione fra le funzioni disponibili e di un alimentatore automatico di documenti da 50 pagine per digitalizzare o inviare via fax documenti solo fronte o fronte/retro in modo rapido e semplice.

EcoTank ET-5880

EcoTank ET-5880 rappresenta una soluzione di stampa a bassissimo costo: l’inchiostro iniziale incluso nella confezione consente di stampare per diversi mesi prima che sia necessario ricaricare i capienti serbatoi. Niente cartucce da gestire e da smaltire: una comodità in più. Oltre alla velocità di stampa fino a 25 pagine al minuto e a un tempo di espulsione della prima pagina di soli 5,5 secondi, la stampante offre molteplici funzioni, tra cui la connettività Wi-Fi, che consente agli utenti di stampare praticamente ovunque, un display LCD touchscreen da 4,3’’ per una facile navigazione e più vassoi carta.