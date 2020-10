Il webinar CEI verterà sulle soluzioni e i metodi per la disponibilità degli impianti elettrici

Il prossimo 17 novembre, si terrà il Webinar “Soluzioni e metodi per la disponibilità degli impianti elettrici”, organizzato dal CEI – Comitato Elettrotecnico italiano con il supporto di Socomec – società leader in Europa e nel mondo della distribuzione, controllo e qualità dell’alimentazione delle reti di energia a bassa tensione.

L’incontro formativo di mezza giornata, con inizio alle ore 14.00, si aprirà con una relazione dedicata alle funzioni di protezione e di commutazione: verranno presentati vari casi pratici, coinvolgendo anche più trasformatori e gruppi elettrogeni, comparando soluzioni basate sull’uso tradizionale di interruttori magnetotermici e soluzioni con TSE.

In seguito, si confronteranno le varie tecnologie e configurazioni di UPS oggi presenti sul mercato per capire quali vantaggi possono portare in termini di maggiore disponibilità del carico e di affidabilità stessa dell’UPS.

Un altro argomento di confronto sarà il monitoraggio dei parametri di rete al fine di garantire una migliore disponibilità.

Questo Seminario fa parte del sistema della Formazione continua dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e dà diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in data 26/10/2020.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti. È possibile iscriversi online compilando la scheda dal sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi > Seminari e altri Convegni entro il 16 novembre 2020.