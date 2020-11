Konica Minolta ottiene il premio BLI PACESETTER AWARD per la semplicità d’uso dei suoi dispositivi

Konica Minolta Business Solutions è l’orgogliosa vincitrice del premio Buyers Lab (BLI) PaceSetter 2020-2021 nella categoria “Ease of Use: Enterprise Devices”. Ha ricevuto questo riconoscimento da Keypoint Intelligence, leader mondiale nella valutazione indipendente di software, hardware e servizi per l’imaging documentale. Keypoint Intelligence ha basato la sua selezione su test e ricerche complete, determinando quale OEM fosse in grado di offrire il più alto livello di semplicità d’uso nella creazione dei propri dispositivi aziendali.

Oggi, le organizzazioni devono fornire ai propri collaboratori di diversi reparti hardware e infrastrutture di stampa per un’ampia varietà di applicazioni. Con questa ampia gamma di funzionalità, la semplicità d’uso è diventata una delle caratteristiche più importanti delle moderne MFP. Konica Minolta persegue un approccio incentrato sul cliente senza compromessi: quando si sviluppa un nuovo dispositivo MFP, la comprensione dei modelli di utilizzo, dei comportamenti e delle esigenze degli utenti è il caposaldo del suo processo. Lo stretto contatto di Konica Minolta con i suoi clienti e l’ulteriore ricerca tra i rivenditori e le altre parti interessate le consentono di creare soluzioni perfettamente adatte agli ambienti aziendali.

Per determinare chi guida il mercato, Keypoint Intelligence ha condotto uno studio sulla funzionalità dei sistemi in situazioni di utilizzo quotidiano nelle aziende. Con il premio, Keypoint Intelligence riconosce l’importanza di questo fattore nella progettazione e nello sviluppo dei prodotti Konica Minolta. Studiando cosa fanno i clienti con i loro dispositivi e quali funzioni sono più necessarie, Konica Minolta ha creato un unico, grande pannello di controllo completamente inclinabile.

Questo schermo fornisce un facile accesso a tutte le impostazioni di base e alla navigazione touch per un’esperienza utente piacevole ed efficace. Keypoint Intelligence afferma: “Konica Minolta è molto forte quando si tratta di funzioni tipiche di stampa, scansione e copia, ciò che davvero separa questi prodotti di nuova generazione dalla concorrenza sono le applicazioni a bordo degli strumenti e le innovazioni (…)”. Il MarketPlace di Konica Minolta è preinstallato su tutti i nuovi dispositivi. Permette ai suoi clienti di accedere alle offerte cloud come Box, Dropbox, Google Drive, Google Mail, OneDrive, OneDrive for Business e SharePoint Online. Possono essere facilmente scaricati dal pannello di controllo.

Inoltre, direttamente sul dispositivo, l’applicazione Assistant consente agli utenti di collegare rapidamente il proprio smartphone alle istruzioni video online. In questo modo gli utenti possono comodamente controllare i tutorial su come eseguire un’attività sul proprio smartphone durante il funzionamento della MFP. Una delle funzionalità più sorprendenti, tuttavia, è la funzione personalizzata “Follow-You” di Konica Minolta, che consente di personalizzare il pannello della MFP con tutti gli strumenti e le applicazioni di cui un utente specifico ha più frequentemente bisogno. In questo modo, gli utenti possono lavorare in modo ancora più efficiente da qualsiasi dispositivo, ovunque.

“Siamo particolarmente orgogliosi di ricevere questo premio, poiché è la dimostrazione del fatto che siamo sulla strada giusta nel modo di sviluppare ed offrire nuove soluzioni. Mettiamo i nostri clienti al centro e cerchiamo di rispondere alle esigenze quotidiane degli utenti. Progettiamo soluzioni che si adattano intuitivamente a queste esigenze: perché alla fine è la tecnologia che deve adattarsi agli utenti e non gli utenti alla tecnologia” commenta Florian Loske, Manager Office Product Management di Konica Minolta Business Solutions Europe.