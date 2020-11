LG Digital Connect (DC) 2020 è uno showroom online che consente al brand di mostrare i vantaggi della propria offerta senza la necessità di incontrarsi e rappresenta uno strumento fondamentale per aiutare i clienti a prendere decisioni di acquisto informate

Lanciata ad agosto ed ora disponibile anche con sottotitoli in lingua italiana, la piattaforma integrata di marketing e vendita offre tour virtuali coinvolgenti e di facile navigazione che accompagnano i visitatori all’interno della vasta gamma di soluzioni di LG fornendo, lungo il percorso, spiegazioni chiare sulle innovative tecnologie e sulle singole caratteristiche del prodotto. DC 2020 offre ai clienti, sia nuovi che non, informazioni preziose per aiutarli a selezionare i prodotti più adatti alle loro specifiche esigenze di business.

Lo showroom online è stato progettato affinché fosse facile da fruire da parte di tutti i clienti di LG a livello globale. La navigazione attraverso i prodotti e le tecnologie, così come la consulenza di vendita, sono semplici e chiare. I visitatori possono selezionare il Product Showroom Tour per visualizzare, all’interno di una sala espositiva virtuale, le ultime novità proposte da LG per quanto riguarda i LED, oppure scegliere il Vertical Showroom Tour per sperimentare vari scenari di utilizzo delle soluzioni per il digital signage. E con pochi click è possibile conoscere le specifiche dei prodotti.

Nel Product Showroom Tour è possibile trovare un’ampia selezione di display commerciali di LG, dai modelli della serie Micro LED e della serie LED senza cavi aggiuntivi, ai display LED Cinema. Il Vertical Showroom Tour illustra come le innovative soluzioni di digital signage di LG possono essere facilmente installate e adattate alle diverse esigenze, compresi spazi pubblici, uffici aziendali o governativi, negozi, scuole e strutture di hospitality. Inoltre, il sito consente ai visitatori di visionare le ultime case history relative alle installazioni di display B2B di LG, nonché le notizie relative al mondo del digital signage.

È possibile fare il tour digitale e provare l’esperienza di LG Digital Connect 2020, visitando il sito https://lg-informationdisplay.com/dc2020