System Truck si è affidata ad Axis per monitorare i 15.000 m² della sua sede produttiva a Roverbella (MN)

System Truck ha scelto Axis per la sua sicurezza.

Per pianificare e predisporre un sistema integrato di difesa perimetrale è necessario un elevato grado di competenza e di attenzione. Solo dispositivi di videosorveglianza intelligenti ad alta tecnologia, integrati e comunicanti tra loro, permettono di rilevare possibili intrusioni in tempo reale anche in condizioni “limite” come scarsa visibilità o totale oscurità, di attivare allarmi per avvisare tempestivamente il personale e riprodurre avvertimenti preregistrati per scoraggiare i malintenzionati. Per questo System Truck, tra le prime aziende in Europa nel settore della trasformazione di veicoli industriali, si è affidata ad Axis per monitorare i 15.000 m² della sua sede produttiva a Roverbella (MN).

Realizzato in partnership con il System Integrator italiano STT (Servizi Telematici Telefonici), il sistema di videosorveglianza e difesa perimetrale è una soluzione End to End, progettata ad hoc per il cliente. Basata sulla piattaforma “AXIS Perimeter Defender”, integra soluzioni Axis ad alto valore aggiunto come le telecamere termiche, che assicurano elevate performance anche a notevole distanza, e i radar AXIS D2050-VE con funzionalità di PTZ autotracking e analisi video avanzata basata su algoritmi intelligenti, per garantire un presidio esteso.

La soluzione comprende, inoltre, la telecamera PTZ AXIS Q6125-LE con zoom ottico 30x con IR integrato 150m, che garantisce visualizzazione e prestazioni eccezionali anche in condizioni di scarsa illuminazione, integrandosi con il sistema AXIS Perimeter Defender. A livello di software, invece, è stata adottata la soluzione AXIS Camera Station per consentire una gestione video del tutto efficiente e un perfetto collegamento con tutte le altre funzionalità e dispositivi Axis utilizzati.

“La soluzione End to End progettata ad hoc sulla nostra azienda ci ha permesso di realizzare un sistema di videosorveglianza e antintrusione altamente performante e adatto a tutte le nostre esigenze, comportando una drastica riduzione del numero di falsi allarmi e una conseguente riduzione dei relativi costi. L’impianto realizzato con telecamere termiche e radar risponde in maniera del tutto efficace alle esigenze di difesa del nostro stabilimento. Siamo davvero soddisfatti della collaborazione con Axis” dichiara Elena Martini, Marketing System Truck S.p.A.

“Il progetto ha permesso di implementare una soluzione innovativa grazie all’integrazione e all’interazione tra i diversi dispositivi di videosorveglianza utilizzati, il sistema di gestione degli allarmi, e l’utilizzo dei radar per alcune aree critiche non gestibili con le telecamere termiche. L’intero sistema funziona in maniera intelligente e smart, attraverso un operatore virtuale che controlla e gestisce gli eventuali allarmi. Si tratta di una soluzione End to End interamente Axis, dalle telecamere, ai sensori, alla piattaforma di VMS, realizzata in modalità tailor made sul cliente e sulle sue specifiche esigenze” dichiara Piergianni Marana – KAM North East Italy.