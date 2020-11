Aprono oggi due nuovi Unieuro City in provincia di Cagliari e Nuoro

Unieuro, distributore di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha inaugurato oggi due nuovi punti vendita affiliati in Sardegna, rafforzando così il proprio presidio dell’isola che già conta 5 negozi diretti e 14 affiliati.

Il nuovo store Unieuro di Su Planu, Selargius (Cagliari), situato all’interno del Parco Commerciale “i Mulini”, sviluppa una superficie commerciale di 450 mq, mentre il negozio di Siniscola – Fraz. La Caletta (Nuoro) dedica 250 mq alle migliori proposte del mercato: due nuovi punti di riferimento che Unieuro mette a disposizione di tutti gli appassionati di tecnologia della Sardegna.

Le aperture avvengono in concomitanza con uno dei più importanti appuntamenti

commerciali dell’anno: è iniziato oggi il “Change Black Friday” di Unieuro, un’imperdibile

occasione per rinnovare gli elettrodomestici di casa, i device per lo studio e il lavoro o per

l’intrattenimento domestico, scegliendo tra il meglio della tecnologia a prezzi scontatissimi.