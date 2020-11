Dal 10 al 12 novembre gli iscritti potranno scegliere tra diverse sessioni verticali ed incontrare virtualmente specialisti e partner

Esprinet, distribuzione europeo di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, presenta “Esprinet Arena”, il suo primo evento virtuale dedicato alle soluzioni Office e Smart Working a catalogo.

Grazie alla prima “interaction digital platform” che supporta nativamente la realtà aumentata e l’immersività video, gli iscritti potranno partecipare in modo virtuale attraverso una web app che facilita l’interazione a distanza e la fruizione dell’evento.

22 vendor hanno aderito all’iniziativa, per ognuno è stata creata una Brand House, in cui possono accogliere i propri clienti senza limiti di distanza, di tempo e di spazio. Inoltre, saranno presenti due aree tematiche dedicate alle tematiche di Security e Wi-Fi, che ospiteranno i brand più significativi, oltre che spazi specifici per i diversi servizi e brand di Esprinet.

L’agenda delle tre giornate è ricca di Webinar e di Live Meeting, che si alternano ogni mezz’ora. In particolare, la prima giornata si apre con il benvenuto di Luca Casini, Country Manager Business di Esprinet Italia, mentre il terzo giorno vede la partecipazione di Giovanni Testa, Direttore Generale del Gruppo Esprinet, con un intervento dedicato a “Le nuove sfide della Customer Satisfaction”.

“Esprinet Arena” rappresenta un importante appuntamento sia per i clienti, che possono approfondire la conoscenza dei servizi e le soluzioni proposte dal distributore in ambito Office e Smart Solutions incontrando virtualmente specialisti e partner, sia per i vendor, che hanno l’opportunità di sfruttare l’approccio interattivo dell’ambiente digitale per agevolare la comunicazione e mettere in pratica iniziative di marketing dedicate.