L’evento organizzato da Bitdefender, per cui è necessario registrarsi, si terrà il 19 novembre ed è rivolto non solo ai partner in essere ma anche ai reseller interessati

Bitdefender, azienda specializzata in sicurezza informatica che protegge oltre 500 milioni di sistemi in tutto il mondo, annuncia la sua prima Virtual Partner Conference EMEA, che si terrà il prossimo 19 novembre (registrati qui).

La conferenza “The Future of Cybersecurity: Go to the Next Level!” vedrà la partecipazione di una serie di relatori che interverranno in merito alle ultime tendenze nel mercato della sicurezza informatica, racconteranno come le aziende hanno reagito alla situazione di emergenza globale causata dalla pandemia Covid-19 e offriranno suggerimenti sulle soluzioni che i clienti stanno richiedendo con maggior frequenza.

Nel corso delle due ore e mezza di presentazioni, il management della società offrirà anche approfondimenti sulla strategia di vendita e sulla cooperazione all’interno della rete di partner, mentre esperti e relatori ospiti della conferenza, interverranno su temi legati alle attuali tendenze globali della sicurezza informatica.

Infine, una panoramica sui più recenti aggiornamenti relativi alle innovazioni tecnologiche e di prodotto adottate nelle soluzioni Bitdefender, aiuteranno i partner ad ampliare ulteriormente le loro competenze consulenziali e la loro efficienza.

L’evento, per il quale è necessario registrarsi, è completamente gratuito, ed è rivolto non solo ai partner della regione EMEA, ma è aperto anche ai reseller interessati.

Di seguito l’agenda dell’evento Bitdefender:

– 10:00 – Benvenuto con Steve Kelley, President & General Manager, Business Solutions Group, Bitdefender, e panoramica sull’andamento e lo sviluppo delle vendite a livello globale

– 10:15 – La Strategia di canale Bitdefender – Le partnership per avere successo – Emilio Roman, Vice President EMEA Sales, Business Solutions Group, Bitdefender

– 10:30 – Tendenze della cybersecurity – La nuova normalità – Jeff Pollard, Vice President Principal Analyst, Forrester

– 10:50 – Il nuovo panorama della sicurezza informatica spinge le aziende ad aggiornare i modelli di minaccia – Liviu Arsene, Global Cybersecurity Researcher, Bitdefender

– 11:10 – Come fornire un moderno programma di sicurezza nel 2021 e oltre – Daniel Clayton, Vice President Services and Support, Bitdefender

– 11:30 – Aggiornamento tecnologico – Gavin Hill, Vice President Product Marketing, Bitdefender

– 11:50 – Partnership per il futuro –Bitdefender Partner Advantage Network – Kevin Percy, EMEA Distribution Director, Bitdefender

– 12:10 – Sessione di domande & risposte e conclusione dei lavori

La conferenza si terrà online in inglese, e sarà tradotta in tempo reale, con la possibilità di selezionare la propria lingua di preferenza tra: francese, tedesco, italiano, spagnolo e rumeno.