Avnet e le unit Avnet Abacus, Avnet Silica e EBV Elektronik presenteranno una serie di prodotti e soluzioni per progettare l’IoT

Avnet ha annunciato i dettagli legati alla sua presenza a electronica virtual 2020, evento che si terrà in forma digitale tra il 9 e il 12 novembre 2020.

In uno stand consolidato, ciascuna delle singole unità aziendali dell’organizzazione EMEA – Avnet Abacus, Avnet Silica ed EBV Elektronik – presenterà la propria offerta esponendo prodotti e risorse concepiti per supportare i clienti nello sviluppo di tecnologie e applicazioni IoT.

EBV ospiterà inoltre uno spazio aggiuntivo dedicato alla presentazione delle proprie risorse digitali.

La società madre presenterà invece la IOT Connect Platform.

I punti salienti degli argomenti trattati da ciascuna business unit includono:

Avnet Abacus

Avnet Abacus, distributore specializzato nel settore dei prodotti di interconnessione, passivi, elettromeccanici e di alimentazione, si concentrerà sul “come” le applicazioni IoT industriali guidano il valore del business. Benché i produttori si stiano preparando a un’implementazione diffusa dell’IoT industriale, i quesiti sul passaggio dalla fase di verifica concettuale all’implementazione nel mondo reale sono ancora molti. In questa fase, l’attenzione si sta spostando da “cosa” a “come” e a tale proposito Avnet Abacus presenterà la sua nuova “Industrial IoT Trend Guide”, un documento che esamina le applicazioni IoT fondamentali nel campo manifatturiero, identificando i diversi modi in cui tali innovazioni possono offrire un reale valore per l’azienda.

Avnet Silica

Avnet Silica, distributore di semiconduttori per applicazioni embedded e industriali, esplorerà un insieme di temi tratti dall’ultima edizione di Smart Industry, la sua rivista aziendale sull’IoT. Questi includono le strategie per una evoluzione IoT di successo e una serie di approfondimenti in merito alle tendenze presenti e future. La rivista è disponibile in formato cartaceo e digitale, con newsletter e Podcast di supporto.

EBV Elektronik

EBV Elektronik, specialista nella distribuzione di semiconduttori a livello EMEA, presenterà l’ultima serie di moduli connessi Heracles, progettati per semplificare il processo di design IoT. Sarà inoltre divulgato il contenuto di due risorse informative chiave che la business unit mette a disposizione per supportare i clienti e l’industria in generale. “The Quintessence” è una rivista in formato digitale contenente notizie e informazioni redatte di autori specializzati indipendenti ed esperti tecnici.

Il numero di electronica virtual 2020 si concentrerà sulla “Passione per la tecnologia”. “MIP – Marketing Innovative Products” è invece una brochure pubblicata sul portale web EBV in formato pdf (e ora disponibile anche tramite app) che presenta una serie di approfondimenti sui componenti più innovativi selezionati dagli esperti EBV.

Il tema del numero di electronica virtual 2020 è “smart living”.

Avnet EMEA

A electronica virtual 2020, Avnet EMEA presenterà la sua piattaforma IoTConnect e i programmi associati, soluzione che offre delle funzionalità uniche per aiutare gli sviluppatori a creare e scalare soluzioni IoT complete. La piattaforma è basata sulla suite Azure IoT di Microsoft e consente la connessione sicura di dispositivi, risorse e sistemi IoT critici. La sua flessibilità consente agli utenti di scalare le soluzioni IoT per la distribuzione di massa con potenti protocolli di sicurezza e connettività. Il programma Avnet IoT Partner permette agli integratori di sistemi e agli OEM di creare soluzioni e modelli di servizio inediti basati sulla piattaforma IoTConnect.

Per unirsi ad Avnet EMEA e alle sue business unit Avnet Silica, Avnet Abacus ed EBV Elektronik a electronica virtual 2020, cliccate QUI.