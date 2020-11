La piattaforma Networking Pro 400 di Qualcomm alimenta gli outdoor AP ECW260 ed EWS850AP 11ax (Wi-Fi 6) di EnGenius

EnGenius ha annunciato che il suo outdoor AP Wi-Fi 6 (802.11ax) ad alta capacità è già commercializzato a livello mondiale. Il nuovo AP resistente alle intemperie utilizza l’ultima tecnologia Wi-Fi 6 necessaria per supportare la crescente richiesta di larghezza di banda di ambienti esterni densamente congestionati come stadi, aeroporti, smart city e parchi.

Grazie alla decennale esperienza di EnGenius nel settore delle reti wireless per esterni, i nuovi ECW260 ed EWS850AP aprono la strada all’uso esterno delle principali funzionalità del Wi-Fi 6. Essendo dotati di un robusto involucro resistente alla polvere e all’acqua con grado di protezione IP67, entrambi gli AP sono in grado di resistere a condizioni climatiche difficili, tra cui l’esposizione prolungata alla luce del sole, al freddo estremo, al gelo, alla neve, alle piogge e all’umidità.

È dotato di quattro antenne esterne da 360° (omnidirezionali) sostituibili con attacco RP-SMA ad alto guadagno da 5 dBi, che ottimizzano il segnale Wi-Fi, la ricezione e la larghezza di banda per i dispositivi collegati attraverso la tecnica di beamforming.

I vantaggi chiave dell’access point outdoor ECW260 AP gestito dal Cloud EnGenius sono una facile gestione e sicurezza. La soluzione Cloud di EnGenius può gestire un numero illimitato di AP da qualsiasi luogo. I dispositivi possono essere rapidamente scansionati, registrati, pre-auto configurati, monitorati e risolti eventuali problemi da remoto. Il dashboard del Cloud di EnGenius controlla rapidamente l’integrità della rete, fornisce lo stato dei dispositivi gestiti, visualizza le migliori prestazioni e informazioni generali sulla rete, comprese le applicazioni client e i sistemi operativi.

Ogni access point ECW260 utilizza un tunnel sicuro SSL per comunicare con il Cloud di EnGenius utilizzando numeri di serie non sequenziali e la verifica dell’indirizzo MAC per garantire che siano collegati solo i dispositivi cloud autorizzati. Utilizza inoltre i più recenti e avanzati sistemi di sicurezza wireless WPA3 e WPA3 Enterprise per rafforzare la crittografia. Il Cloud EnGenius offre filtri MAC, avvisi per eventi e notifiche push per deviare e prevenire attacchi alla rete e altre minacce alla sicurezza.

L’EWS850AP è un AP outdoor on-premises gestito che può essere utilizzato in standalone oppure gestito tramite software ezMaster o skykey. Il software controllore ezMaster è gratuito ed è disponibile come software per l’esecuzione su una macchina virtuale con capacità di gestione di 5.000 dispositivi e anche come Amazon Machine Image con capacità di gestione dei dispositivi fino a 10.000 dispositivi! Skykey ha già ezMaster installato a bordo e permette la gestione fino a 100 AP.

I principali vantaggi di entrambi gli AP EnGenius



Resistenza alle intemperie: l’hardware progettato per entrambi gli AP è rinforzato da un involucro resistente alla polvere e all’acqua con grado di protezione IP67, in grado di resistere alle intemperie climatiche.

Migliore Connettività : entrambi gli AP comprendono le tecnologie MU-MIMO e OFDMA in downlink e uplink per ottimizzare la trasmissione dei dati tra gli access point stessi e i dispositivi client.

Powerful Computing : elaborazione e gestione dinamica dei dati grazie al 1024-QAM avanzato che incrementa del 25% il data throughput ed espande le capacità di connettività.

Gestione avanzata delle informazioni: migliore gestione dei dati in ambienti esterni densamente congestionati, estensione della copertura wireless attraverso segnali OFDM più lunghi e riduzione delle interferenze di canale grazie al metodo BSS coloring, offrendo così meno latenza e migliori segnali di trasmissione.

Sicurezza: itilizzano i più recenti ed avanzati sistemi di sicurezza WPA3 supportando una maggiore crittografia per il trasferimento di dati sensibili per centinaia di dispositivi collegati contemporaneamente.

Potente copertura: gli AP dispongono di quattro antenne omnidirezionali che sono staccabili, aumentano la potenza del segnale e permettono agli utenti di poterle sostituire con antenne più grandi e migliori. Si alimentano tramite PoE così da permettere un facile posizionamento dove le prese di corrente sono scarse. Inoltre hanno una porta ethernet che supporta l’ultimo standard di velocità a ben 2.5G retrocompatibile 10/100/1000, così da evitare colli di bottiglia nell’infrastruttura di rete e sfruttare a pieno la velocità del WiFi6.