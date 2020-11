Panopto è l’unica soluzione SaaS di gestione video per la PA qualificata nel Cloud Marketplace di AgID, Agenzia per l’Italia Digitale

Seidor Italy, azienda parte della multinazionale tecnologica Seidor specializzata nella creazione di ambienti di apprendimento virtuale e sistemi di comunicazione digitale, e Panopto, specialista nei Video Management Systems (VCMS), hanno annunciato una partnership per la distribuzione in Italia di Panopto da parte di Seidor Italy.

Si tratta di una piattaforma di gestione video creata con lo scopo di fornire a università, aziende e organizzazioni del settore pubblico una soluzione semplice e affidabile per gestire, trasmettere e registrare video. Riconosciuta da Gartner sin dal 2014 come leader del settore, Panopto ha creato una piattaforma video scalabile, sicura e facile da usare che qualsiasi docente, dipendente o studente può utilizzare indipendentemente dalla sua esperienza precedente.

Parola d’ordine nella gestione video: semplicità

Sia che si voglia trasmettere lezioni in diretta, registrare, salvare e gestirne i contenuti nel cloud sicuro, modificare video o integrarli in piattaforme di e-learning LMS o portali web, Panopto ha sviluppato uno strumento facile da usare.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Alessandro Plantamura, Responsabile dell’Educazione di Seidor Italia: «Stiamo attraversando un momento di cambiamento di paradigma. L’emergere del Covid-19 è stato un potente acceleratore nell’uso di tecnologie digitali per la formazione a distanza basata su video. Il vero cambiamento che le organizzazioni con cui collaboriamo stanno affrontando non è di tipo tecnologico, sullo strumento usato per generare e gestire contenuti video, bensì sull’usabilità e accessibilità dei contenuti. Quanto il video diviene lo strumento chiave per apprendere, interagire, collaborare e usare informazioni necessarie alla formazione o al lavoro? Come mettere l’utente al centro? Panopto viene a coprire questa esigenza con uno strumento universale e facile da gestire».

Per Peter Ingles, Direttore Generale di Panopto: «Abbiamo assistito a una rapida crescita nell’implementazione di piattaforme digitali che permettono l’apprendimento a distanza presso primarie università europee ed è motivo di orgoglio vedere Seidor Italy e Panopto unirsi per portare supporto alla comunità educativa in Italia».

Tecnologia certificata per AgID Cloud Marketplace

Seidor Italy ha accompagnato con successo Panopto nel rigoroso processo di qualificazione della tecnologia SaaS per AgID Cloud Marketplace, dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Panopto è attualmente l’unica piattaforma di gestione dei contenuti video qualificata in AgID ed è disponibile per l’utilizzo in qualsiasi settore dell’istruzione pubblica italiana.