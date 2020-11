La nuova SSD KIOXIA XD6 Series E1.S Data Center NVMe è ottimizzata per applicazioni di progetto Hyperscale, Open Compute Project

KIOXIA Europe, specialista mondiale nelle soluzioni di memoria, ha ampliato il suo portafoglio di SSD per clienti, imprese e centri dati con l’aggiunta della serie KIOXIA XD6 con fattore di forma E1.S.

La serie XD6 di KIOXIA è la prima SSD E1.S ad affrontare i requisiti specifici delle applicazioni hyperscale, inclusi i requisiti prestazionali, di potenza e termici dell’Open Compute Project (OCP) “NVMe Cloud SSD Specification”. I campioni delle unità XD6 di KIOXIA vengono ora inviate a clienti selezionati dei data center.

Benvenuto al futuro della tecnologia flash

Progettate per massimizzare la densità, l’efficienza e la semplicità del sistema, le SSD EDSFF E1.x di KIOXIA rappresentano il futuro della tecnologia flash per l’archiviazione per server cloud e centri dati hyperscale.

Sfruttando la specifica OCP “NVMe Cloud SSD Specification”, il fattore di forma E1.S flessibile, efficiente e di piccole dimensioni sostituisce il fattore di forma M.2 del modulo nudo e offre una maggiore densità e migliori prestazioni, affidabilità e gestione termica. L’E1.S è anche progettato per i collegamenti hot-plug ad elevata funzionalità, il che rappresenta un altro vantaggio rispetto all’M.2.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Paul Rowan, Vice Presidente SSD Marketing & Engineering, KIOXIA Europe: «L’XD6 EDSFF E1.S è il nostro fattore di forma di prossima generazione, che alimenterà le future generazioni di SSD ottimizzati per le piattaforme server dei centri dati. KIOXIA è orgogliosa di collaborare con i leader locali del settore per sviluppare soluzioni di archiviazione innovative utilizzando la nostra serie XD6».

Conforme alle specifiche PCIe 4.0 e NVMe 1.3c, la serie XD6 di KIOXIA è disponibile nei fattori di forma E1.S da 9,5mm, da 15mm e 25mm. La serie XD6 è stata progettata per garantire prestazioni costanti, bassa latenza e affidabilità nei centri dati cloud 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Caratteristiche principali della serie XD6 di KIOXIA

prestazioni sequenziali di lettura e scrittura rispettivamente fino a 6.500 MB/s e 2.400 MB/s

15W di consumo energetico

opzioni di sicurezza: TCG Opal

protezione completa del percorso dei dati end-to-end

protezione dalle interruzioni di alimentazione

ampliamento delle informazioni sulla salute dell’unità

prestazioni costanti e bassa latenza contro i carichi dei centri dati.

nuovo controller sviluppato internamente, ottimizzato per l’hyperscale

KIOXIA è un membro attivo e contributore allo sviluppo industriale delle soluzioni EDSFF E1.S/L e E3.S/L, e continua a collaborare con i principali sviluppatori di server e sistemi di archiviazione per sbloccare tutta la potenza della memoria flash, NVMe e PCIe.