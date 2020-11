La nuova AXIS P1455-LE Network Camera garantisce una qualità d’immagine straordinaria in scene con molto movimento

Axis Communications presenta AXIS P1455-LE Network Camera, una telecamera bullet ricca di funzionalità che offre una risoluzione HDTV 1080p fino a 60 fps. Ideale per numerosi scenari di sorveglianza, è particolarmente adatta alle scene con molto movimento.

Software e hardware per immagini 3D per un conteggio affidabile delle persone, anche in scenari difficili

Axis Communications presenta inoltre AXIS P8815-2 3D People Counter, che combina software e hardware per immagini 3D in un solo dispositivo offrendo il conteggio in tempo reale di persone che attraversano un’area predefinita. In scenari come i punti vendita o i musei, i dati possono fornire approfondimenti utili sulle tendenze di comportamento dei visitatori, aiutando le imprese a ottimizzare le loro operazioni.

Telecamera PTZ compatibile con VISCA per broadcasting flessibili e live streaming

Axis Communications lancia AXIS V5925 PTZ Network Camera. Questa telecamera versatile abbina una qualità d’immagine straordinaria a un controllo PTZ fluido, include le modalità Sport e Stage e offre un audio di qualità studio per le trasmissioni e il live streaming professionale.

Supporto per i citofoni 2N in AXIS Camera station

Da oggi, nel software di gestione video AXIS Camera Station è disponibile l’ampia gamma di citofoni 2N, consentendo ai clienti di integrare un citofono 2N nella loro soluzione di videosorveglianza completa.