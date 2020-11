Pure Storage ha arricchito il programma di canale per premiare i partner che dimostrano di essere dei technical champion

Pure Storage, pioniere IT specializzato nello storage-as-a-service per un mondo multi-cloud, ha arricchito il programma di canale per fornire ai partner ancora più incentivi e soluzioni per il marketing, il supporto e la formazione. Pure ha inoltre annunciato la disponibilità del nuovo programma Pure WaveMakers per premiare i partner che si contraddistinguono nella vendita di soluzioni, formazione e a livello commerciale.

Le novità annunciate permettono ai partner di trasformare facilmente in realtà la Modern Data Experience grazie a soluzioni trasparenti, flessibili e affidabili proponendo un vero e proprio abbonamento all’innovazione. Il Pure Partner Program evolve costantemente per fare in modo che i partner abbiano sempre a disposizione ciò che occorre per proporre l’intero portfolio Pure.

Formare, supportare, premiare i partner

Come sottolineato in una nota ufficiale da Andy Martin, VP of Global Partners di Pure Storage: «Ci muoviamo in linea con i nostri partner e arricchiamo il nostro programma in base ai feedback che riceviamo. Il nostro programma è davvero unico nel suo genere proprio perché il nostro modello di business è incentrato al 100% sul canale. Il nostro obiettivo è quello di fornire ai partner risorse che semplifichino loro la vita rendendo efficace la loro attività affinché possano crescere insieme a Pure superando obiettivi e aspettative di business».

Per Matthieu Brignone, VP Channel, EMEA & LATAM, Pure Storage: «Gli aggiornamenti che annunceremo riflettono il nostro impegno nel garantire ai partner la formazione, il supporto e i riconoscimenti di cui hanno bisogno per affrontare le sfide di business che comporterà il 2021. Il nostro programma per i partner è stato ideato per offrire una data experience moderna in un momento di incertezza per il business come quello attuale, grazie alla creazione di una technical community hub, al miglioramento della formazione e delle risorse, oltre a tutti i nuovi incentivi di cui hanno bisogno per avere successo nel contesto odierno».

Più forza ai partner in un mondo virtuale

Pure ha recentemente inaugurato un nuovo Partner Portal che mette a disposizione tutte le più recenti risorse tecniche e commerciali, materiale formativo, campagne marketing personalizzate, una library di asset digitali, contenuti per il social selling e molto altro ancora, il tutto a portata di click.

Pure ha inoltre ampliato il Pure Sizer Tool, la piattaforma utilizzata per il dimensionamento delle offerte FlashArray //X che mette in evidenza le configurazioni consigliate e propone di considerare ulteriori modelli sulla base dei dati di analytics del backend di Pure. Con questa estensione, i partner possono ora utilizzare il Pure Sizer Tool anche per i modelli FlashArray //X70 e //X90 ottenendo accesso istantaneo alle informazioni necessarie per dimensionare prestazioni e capacità di tutti i prodotti del portfolio FlashArray //X.

I partner possono dimensionare le configurazioni in base alle necessità di capacità e prestazioni utilizzando gli input raccolti dall’ambiente del cliente con una perfetta comprensione delle relative specifiche e della capacità dei modelli FlashArray.

Technical champion nella Pure WaveMakers

Date le richieste, Pure ha deciso di inaugurare a livello globale una community tecnica composta da partner alla quale si potrà accedere solo su invito, nota come Pure WaveMakers, che fornirà ai partner risorse extra per aiutarli ad avere successo, accelerare ed espandere le vendite, curando al contempo una comunità tecnica unica su cui poter fare affidamento.

Il programma offrirà ai partner l’accesso a eventi esclusivi, contenuti e training dedicati. I Pure WaveMaker riceveranno un’anteprima avanzata degli annunci futuri e avranno inoltre accesso online a un nuovo network di colleghi e risorse tecniche Pure, tutte accessibili tramite il Pure Partner Portal.

Il programma prevede 3 livelli di membership: Members, Champions e Legends. Man mano che i partner aumenteranno le vendite, completeranno ulteriori iniziative di formazione e di advocacy, passeranno al livello successivo. Il programma Pure WaveMakers sarà disponibile per i partner qualificati a partire dal 16 novembre.

Maggiori opportunità di formazione

Le risorse di training Pure si sono evolute per rispondere alle esigenze dei partner e consentir loro di accrescere la conoscenza del portfolio. I partner possono ora seguire un percorso formativo personalizzato in base al proprio ruolo specifico.

I training possono essere svolti in modalità self-service con corsi on demand oppure attraverso corsi con istruttore completi di dimostrazioni pratiche, il tutto in modalità online. Sono disponibili nuovi corsi relativi alla vendita di subscription e alle nuove casistiche di utilizzo dello storage a file e a oggetti.

Più investimenti negli incentivi

Pure propone incentivi supplementari ai partner che conquistano nuovi clienti e ai partner che commercializzano Pure as-a-Service. La loro fidelizzazione viene inoltre ricompensata con punti VIP che possono essere riscattati per ottenere premi sulla base delle transazioni svolte.

Pure è orgogliosa di poter offrire ai partner il meglio in termini di formazione, riconoscimenti e supporto affinché siano sempre allineati alla costante innovazione tecnologica di Pure. I principi chiave del programma di canale di Pure come semplicità e trasparenza, rimangono intatti nonostante l’evoluzione del programma.