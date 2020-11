Il QHora-301W di QNAP supporta le connessioni Wi-Fi 6 e 10GbE ad alta velocità, oltre a offrire una SD-WAN VPN di livello enterprise che consente l’implementazione VPN multi sito mediante il cloud

I router di prossima generazione di QNAP vanno oltre le semplici impostazioni IP e la connettività Wi-Fi. Il QHora-301W offre una soluzione completa che integra le fantastiche nuove tecnologie per le VPN che vengono utilizzate da remoto, connettività cablata e wireless ad alta velocità.

Come nasce Qhora-301W?

Per abbracciare la nuova realtà del lavoro da remoto, le aziende devono implementare sia una VPN remota rapidamente accessibile da parte degli utenti in diversi luoghi, e una soluzione interna ad alta velocità per le connessioni wireless e cablate. Il QHora-301W supporta le connessioni Wi-Fi 6 e 10GbE ad alta velocità, oltre a offrire una SD-WAN VPN di livello enterprise che consente l’implementazione VPN multi sito mediante il cloud. Grazie al prezzo abbordabile, il QHora-301W rappresenta una base solida per la creazione di una rete di prossima generazione.

Per l’infrastruttura IT aziendale

Rispetto alle normali VPN sito a sito che richiedono configurazioni costose e complesse, il QHora-301W adotta QuWAN per creare una infrastruttura IT efficiente e affidabile per semplificare la trasformazione digitale, l’espansione multi sito e il lavoro da remoto.

Per i lavoratori da remoto

Il QHora-301W supporta Wi-Fi 6 per offrire velocità wireless elevate per i dispositivi mobili e per uso domestico, consentendo l’accesso di più utenti simultaneamente. Chi lavora da remoto può accedere alle risorse LAN aziendali mediante QuWAN, senza richiedere complesse impostazioni VPN.

I vantaggi di Qhora-301W

• Prestazioni hardware ottimizzate per una rete cablata e wireless efficiente: Il QHora-301W utilizza un processore Qualcomm Quad-core 2,2 GHz di livello enterprise con 1GB di RAM per offrire il supporto per Wi-Fi 6 (802.11ax) e velocità di trasferimento fino a 3600Mb/s dual-band (2,4GHz e 5GHz). Con due porte 10GbE e quattro porte Gigabit, il QHora-301W consente l’implementazione flessibile di LAN/WAN e prestazioni ottimizzate per la rete cablata.

• Antenne integrate per segnali Wi-Fi con copertura elevata: Con otto antenne, il QHora-301W offre un modello wireless perfetto oltre a supportare il Wi-Fi 6 per Wi-Fi segnali a copertura elevata.

• Operazioni silenziose: Il QHora-301W dispone di un design senza ventole per operazioni silenziose. Anche quando collegato a più dispositivi, il QHora-301W mantiene prestazioni affidabili per gli utenti aziendali e domestici.

• Due porte 10GbE per l’implementazione flessibile della rete cablata: Grazie a due porte 10GbE e due porte Gigabit per configurazioni WAN/LAN, il QHora-301W offre scenari di utilizzo flessibili per un’implementazione ottimizzata della rete.

Accelerare l’implementazione su vasta scala delle VPN mediante SD-WAN

Con l’espansione della società verso il lavoro remoto e le operazioni della forza lavoro distribuita, la sfida da affrontare è l’implementazione di una VPN efficiente e la velocità di connessione. La tecnologia Software-defined WAN (SD-WAN) risolve in modo efficiente questi problemi senza richiedere costose apparecchiature VPN di livello enterprise. QHora-301W utilizza la tecnologia QuWAN (SD-WAN di QNAP) che implementa automaticamente i servizi WAN e i siti VPN collegati mediante la rete definita da software per ottenere una banda di rete e una velocità di trasmissione ottimali. SD-WAN non solo migliora l’efficienza di implementazione e gestione IT per espansioni multi-sito ma offre anche una infrastruttura affidabile per aiutare nella trasformazione digitale e nel lavoro da remoto.