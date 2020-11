Permette il rispetto delle norme sociali sul distanziamento, una maggiore privacy a tutela del GDPR e strizza l’occhio alle nuove tematiche green: è la stampante compatta A4 di Brother. Scopri di più

L’emergenza coronavirus scoppiata in Italia e a livello mondiale dallo scorso marzo, e che pare ora essere in una fase di nuova esplosione, sta incidendo molto sulle abitudini lavorative dei dipendenti italiani.

Ma non si tratta di solo smart working, una pratica sempre più e diffusa e incentivata anche dal Governo. Bisogna pensare anche a chi rimane al lavoro in ufficio, per cui occorre ripensare e ridisegnare lo spazio aziendale all’insegna delle indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza di tutti.

Brother ha raccolto queste esigenze con le stampanti multifunzione A4, soluzioni pensate nel rispetto delle nuove normative in tema di sicurezza sanitaria e distanziamento sociale che uniscono la tradizionale efficienza dei dispositivi Brother con i nuovi bisogni del ‘new normal’ con cui tutti ci stiamo trovando a fare i conti.

Se prima del covid le stampanti, tipicamente A3, erano posizionate lungo i perimetri del locale aziendale con lunghe code per ritirare i documenti, dipendenti a stretto contatto, assembramenti, nessuna privacy garantita e perdite di tempo, ora grazie al Balanced Deployment di Brother puoi fare ripartire il business in sicurezza.

Le multifunzioni A4 sono dispositivi compatti che trovano spazio su mobiletti o scrivanie, ad ogni postazione, garantendo maggiore tranquillità ai dipendenti ma anche meno interruzioni delle attività lavorative e meno perdite di tempo. Tutto si traduce in efficienza e maggiori performance.

Ci saranno così meno contatti tra colleghi, nessuna possibilità di assembramenti, nel pieno rispetto della legge sul distanziamento, nessuna coda e il rispetto della privacy, conformemente a quanto richiesto dal GDPR. Con un modello di efficienza replicabile anche in smart working.

Le funzionalità delle stampanti regalano prestazioni assimilabili a quelle di una stampante A3 ma in dispositivi compatti, robusti e performanti. La stampa è di alta qualità. Si tratta di dispositivi smart, che offrono servizi in cloud printing e il display è integrato per una migliore gestione e compatibilità con la rete aziendale. Inoltre, ci si può connettere e stampare direttamente dal proprio dispositivo grazie alla App e al Cloud.

Un altro dei vantaggi di questo tipo di soluzioni è la possibilità di risparmiare sui costi di stampa anche grazie ai toner ad altissima capacità per una maggiore durata e a cartucce di stampa più ecologiche. Per ridurre ulteriormente l’impatto sull’ambiente è possibile utilizzare la funzione fronte/retro per ridurre costo e utilizzo della carta.

Per dare un’ulteriore strizzata d’occhio alle questioni ambientali, oggi balzate prepotentemente in primo piano, si pensi che la tecnologia laser riduce notevolmente il consumo energetico e le emissioni di CO2.

Con le soluzioni di stampa Brother A4 quindi, stampi in modalità sicura, semplice, green ed economica. Cosa stai aspettando?