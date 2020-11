L’accordo tra Westcon e Avaya mira ad accelerare la commercializzazione della nuova soluzione Avaya in modo capillare su tutto il territorio nazionale

Westcon, il distributore internazionale di tecnologia, sarà anche in Italia – come già in Regno Unito, Francia e Olanda – Value Added Distributor per Avaya Cloud Office by RingCentral. L’accordo di partnership vedrà Westcon in prima linea nell’offerta di Avaya Cloud Office attraverso una capillare rete di Agenti su tutto il territorio nazionale. L’accordo inoltre consente a Westcon di rafforzare ulteriormente la propria business unit Collaboration & Networking, aggiungendo l’offerta della nuova soluzione Avaya Cloud Office per garantire una comunicazione e una collaborazione in cloud integrata su più canali.

Avaya Cloud Office integra la piattaforma UCaaS (Unified Communications as a Service) di RingCentral, leader di settore, con le tecnologie, le applicazioni e gli endpoint di Avaya per creare una soluzione ad elevato valore aggiunto. Avaya Cloud Office ha ricevuto il riconoscimento di analisti ed esperti di settore perchè fornisce servizi in cloud che ampliano notevolmente le capacità e la facilità di comunicazione e collaborazione di aziende di tutte le dimensioni.

Avaya Cloud Office consente agli utenti di comunicare attraverso una soluzione all-in-one che offre chiamate, messaggistica di gruppo, videoconferenza, condivisione di file e collaborazione e molto altro. Gli utenti possono beneficiare delle potenzialità di Avaya Cloud Office indipendentemente dal proprio luogo di lavoro, dal dispositivo e dall’applicazione in uso.

Grazie alle oltre 130 integrazioni di soluzioni aziendali predefinite disponibili sulla piattaforma RingCentral, gli utenti possono continuare ad utilizzare gli strumenti su cui fanno affidamento ogni giorno ed integrarli con Avaya Cloud Office. Questo consente agli utenti di beneficiare delle funzionalità e dei servizi di livello enterprise di Avaya in modo facile e veloce attraverso una piattaforma cloud-based leader nel comparto della unified communications, e quindi soddisfare i propri requisiti e le proprie specifiche esigenze in modo personalizzato.

“Avaya Cloud Office offre un’eccellente opportunità per soddisfare le esigenze del mercato italiano che si sta sempre più velocemente orientando su soluzioni di unified communications basate su cloud – commenta Maurizio Lavagna, Managing Director South Europe Westcon -. Infatti, è oramai evidente che il passaggio da un modello CAPEX ad uno OPEX As a Service sia in cima all’agenda delle imprese italiane, anche perché la flessibilità offerta dal provisioning in cloud permette di implementare nuovi servizi ad una velocità finora sconosciuta a tutto beneficio della competitività. Westcon è orgogliosa di essere una dei primi distributori europei ad entrare su questo business proponendo questa innovativa soluzione sviluppata da Avaya e RingCentral, due brand leader nel Gartner Magic Quadrant nei rispettivi segmenti delle Unified Communications. Ancora una volta, grazie ad Avaya Cloud Office, siamo convinti di portare un reale valore aggiunto sia al canale sia ai Clienti finali”.

Massimo Palermo, Country Manager Avaya Italia, conclude: “Le competenze e l’esperienza che Westcon ha maturato nell’intera l’area EMEA lo rendono un distributore strategico per Avaya Cloud Office anche in Italia. Il valore che Westcon fornisce ai propri partner durante il processo di vendita e la rete di relazioni che l’azienda ha saputo costruire sul mercato ci aiuteranno ad accelerare l’adozione di Avaya Cloud Office nel nostro paese. In un momento in cui le comunicazioni unificate hanno un ruolo strategico nel favorire la trasformazione digitale di aziende ed organizzazioni di ogni settore e dimensione siamo convinti che Westcon sia il partner giusto per aiutarci a portare la nostra tecnologia alle imprese che hanno come priorità l’innovazione e l’agilità, per mantenersi competitive nel medio-lungo termine. E tutto ciò è ancora più importante in questi tempi difficili di pandemia dove l’esigenza di continuare ad essere operativi ed efficienti ma anche agili e flessibili per affrontare le future sfide non è più una scelta ma una necessità.”