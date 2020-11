Cambium Networks aderisce al programma Qualcomm Smart City Accelerator: infrastrutture wireless multi-Gigabit per applicazioni indoor e outdoor

Cambium Networks, fornitore globale di soluzioni di rete wireless, aderisce al programma Qualcomm Smart Cities Accelerator per connettere applicazioni intelligenti utilizzando le sue soluzioni wireless Gigabit. In qualità di membro del programma Qualcomm Smart Cities Accelerator, Cambium Networks fornirà le sue tecnologie fixed wireless Wi-Fi a 6 e 60 GHz ad alta velocità ad altri partecipanti al programma che desiderano implementare soluzioni di rete convenienti ed efficaci nei loro spazi connessi indoor e outdoor.

“Le città che si impegnano per fornire alla comunità soluzioni di connettività sicure ed efficienti dal punto di vista operativo, affrontano una vasta gamma di problemi, come raggiungere località remote, le condizioni meteorologiche avverse, i costi elevati delle reti in fibra / cablate, una forte dipendenza dalle applicazioni ad alta intensità di dati e, al primo posto della lista, l’affidabilità per le applicazioni mission-critical “, ha affermato Atul Bhatnagar, CEO di Cambium Networks. “Siamo orgogliosi di portare la nostra esperienza nelle tecnologie wireless per la risoluzione di questi problemi nel programma Qualcomm Smart Cities Accelerator. Il wireless multi-gigabit di Cambium Networks offre un accesso a banda larga ad alte prestazioni a persone, luoghi e cose in tutto il mondo. Il nostro portafoglio fixed wireless punto-punto e punto-multipunto, riferimento del settore, ora integrato nelle piattaforme Wi-Fi a 6 e 60 GHz cnWave, viene utilizzato da un’ampia gamma di service provider di telecomunicazioni, nel settore pubblico e da imprese industriali. La nostra esperienza su campo nei settori ferroviario, idrico, elettrico, della sicurezza pubblica e del petrolio, sarà particolarmente preziosa per supportare le iniziative dei membri del programma Qualcomm Smart Cities Accelerator”.

“La leadership globale di Qualcomm Technologies nei prodotti e nelle tecnologie 5G, insieme all’esperienza di Cambium Networks nelle soluzioni wireless, possono aiutare a garantire che le reti siano pronte per gestire le esigenze di miliardi di dispositivi connessi e guidare l’adozione diffusa di applicazioni per città intelligenti e spazi connessi smart a livello globale, basandosi sulle esclusive soluzioni Wi-Fi di Cambium Networks “, ha sottolineato Sanjeet Pandit, Senior Director, Business Development and global head of Smart Cities, di Qualcomm Technologies.

Il programma Qualcomm Smart Cities Accelerator, lanciato nel 2019 come parte del Qualcomm Advantage Network, è progettato per collegare città, comuni, agenzie governative e imprese con un ecosistema di fornitori per garantire maggiore efficienza, risparmio sui costi, sicurezza e sostenibilità. I membri del programma includono fornitori di hardware e software, fornitori di soluzioni cloud, system integrator, società di progettazione e produzione, nonché coloro che offrono soluzioni per smart city end-to-end. Collegando tra loro i membri alla ricerca di soluzioni per le città intelligenti, il programma mira ad arricchire la user experience attraverso la trasformazione accelerata delle infrastrutture e dei servizi della città.