Faronics offre protezione completa e gestione dei PC in aule informatiche, laboratori, ma anche in ambienti multi-utente aziendali

Con le soluzioni Faronics, DotForce si pone al fianco delle scuole per aiutarle nel processo di digitalizzazione. Conosciuto a livello globale per le sue soluzioni in ambito educational, Faronics è un software vendor canadese che sviluppa tecnologie per gestire, semplificare e proteggere gli ambienti informatici multiutente, aiutando i team IT nell’attività di supporto tecnico.

Le soluzioni di Faronics sono rivolte a tutte quelle realtà che devono gestire molti PC e garantirne la protezione: da organizzazioni scolastiche, a strutture sanitarie, a biblioteche, laboratori, fino al mondo Enterprise.

L’offerta si compone sia di soluzioni on-premise con Deep Freeze, tecnologia brevettata di reboot e restore delle macchine, e Insight, piattaforma di gestione delle classi informatiche, e di un’offerta per il cloud con Deep Freeze Cloud (suite di prodotti offerti come Software-as-a-Service), Deploy (per il deployment cloud based in real time di computer locali e remoti), MDM (per la gestione dei dispositivi mobili iOS, Android e Chromebook), Anti-Virus (per la protezione completa da minacce di sicurezza e malware), Anti-Executable (impedisce di installare ed eseguire programmi non autorizzati) e Power Save (soluzione che riduce i costi operativi eliminando consumi di energia dei PC non necessari).

Un valido aiuto per insegnanti e personale IT delle scuole

Deep Freeze è una soluzione adottata da migliaia di istituti scolastici in tutto il mondo e già da diverse centinaia nel nostro Paese. Garantisce il recupero delle workstation al 100% a ogni ravvio. Protegge i PC “congelando” la loro configurazione originale, prevenendo che i cambiamenti (volontari o involontari) effettuati durante le sessioni di utilizzo vengano applicati e divengano definitivi. Ogni volta che la macchina viene riavviata, Deep Freeze riporta il computer al suo stato originale. Questo consente ai PC di durare più a lungo, sgravando il lavoro dei tecnici IT delle scuole che non dovranno più preoccuparsi di dover intervenire su ogni singolo PC a fine giornata. È comunque possibile salvare il lavoro svolto designando i drive scongelati in apposite partizioni sui PC oppure utilizzando file server.

Con Insight, gli insegnanti possono facilmente lanciare programmi ed eseguire qualunque operazione su tutti i computer degli studenti dalla loro postazione di lavoro e tenere sotto controllo in tempo reale i programmi in esecuzione in ogni specifico momento, per assicurarsi che gli studenti siano concentrati sul loro lavoro. Gli studenti, a loro volta, possono richiedere e ricevere aiuto in ogni momento, grazie ad uno strumento di chat che permette l’interazione personale con l’insegnante. E, grazie alla Tech Console, il personale di supporto IT può offrire supporto remoto sia agli insegnanti che agli studenti.

La facilità di apprendimento di queste tecnologie e il basso impatto sulla banda di rete rispetto a prodotti concorrenti, hanno reso Faronics un prodotto estremamente popolare sia tra gli insegnanti che tra il personale IT delle scuole. Le soluzioni Faronics sono state adottate da oltre 500 scuole in tutta Italia e DotForce ha realizzato un sito per favorire la divulgazione di tecnologie abilitanti la didattica digitale “protetta” con il Progetto EduCare www.progettoeducare.it.

C’è anche la gestione remota dei computer con Deploy

La tecnologia Faronics è evoluta recentemente in una piattaforma, denominata Deploy, che consente di governare l’accensione e lo spegnimento remoto dei computer di un’aula o di un laboratorio. Non solo, consente anche l’installazione di applicazioni e patch e limita l’installazione di determinati programmi o di eseguibili. Ciò ha reso questa tecnologia interessante anche per ambienti enterprise.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Fabrizio Bressani, Ceo di DotForce: «Distribuiamo da tempo con grande soddisfazione le soluzioni Faronics in Italia. Crediamo che nelle scuole, così come nelle aziende, serva una gestione efficiente e semplificata degli strumenti informatici che devono rappresentare un valore aggiunto e non un problema in più da risolvere. Servono tecnologie che permettano di trasformare le aule in ambienti di apprendimento innovativi, con strumentazioni all’avanguardia ma facili da controllare, proteggere e aggiornare da parte del personale IT. Siamo orgogliosi di aver aiutato attraverso i nostri partner di canale tante scuole nel nostro Paese a proteggere i loro investimenti informatici e a garantire una piena efficienza delle infrastrutture IT dedicate agli studenti. Con questo obiettivo, abbiamo creato un portale di informazione dedicato al mondo education, Progetto EduCare, attraverso il quale vogliamo offrire la nostra esperienza a quegli Istituti che vogliano intraprendere un percorso di trasformazione da scuola tradizionale a ‘scuola moderna’».