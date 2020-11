Esercizio fisico, musica, relax e perfino lavoro: le idee di Jabra per questo Natale

La tecnologia, come ogni anno, sarà uno dei trend dominanti nella scelta dei doni natalizi e Jabra, specialista in soluzioni audio per le comunicazioni, ha pensato alle preferenze di ciascuno, con prodotti per gli sportivi, per gli amanti della musica, per chi non si separa dal lavoro e per chi ama le lunghe telefonate con gli amici.

Jabra Elite 85t

Tanto piccoli quanto potenti: i Jabra Elite 85t sono un must nella lista dei desideri degli amanti della musica. I nuovi auricolari sono caratterizzati dalla tecnologia Jabra Advanced ANCTM: un livello di eliminazione del rumore che segna un ulteriore passo avanti rispetto agli standard del mercato.

Grazie all’innovativo design semiaperto, gli Elite 85t sono tra gli auricolari più comodi da indossare. Ogni tipo di rumore viene rimosso e senza pressione sull’interno dell’orecchio: ciò significa che la parte più alta degli Elite 85t non si posiziona troppo in profondità e permette agli utenti di godere di un dispositivo con una vestibilità stabile e salda, senza il fastidioso “effetto-tappo”.

Gli Elite 85t possono essere considerati tra gli auricolari più piccoli dotato della miglior tecnologia ANC e, al tempo stesso, della funzione HearThrough per far percepire all’utente l’ambiente che lo circonda: entrambe le feature sono completamente regolabili con doppio cursore, per passare dalla modalità ANC a quella HearThrough in modo graduale.

Grazie alla tecnologia a 6 microfoni (tre microfoni in ciascun auricolare, due all’esterno e uno all’interno) i Jabra Elite 85t offrono una qualità eccezionale della conversazione, sia per l’utente che per il suo interlocutore.

Gli altoparlanti da 12 mm consentono agli Elite 85t di produrre un suono eccellente, con bassi potenti, che può anche essere personalizzato. In quanto ad autonomia, offrono fino a 5,5 ore di ascolto con la tecnologia ANC attiva, che si estendono a 25 ore con la custodia di ricarica (con ANC acceso) e a 31 ore (con ANC disattivato).

Jabra Elite Active 75t

Se è necessario praticare un po’ di jogging salva-forma in vista delle abbuffate (o se si è alla ricerca di una scusa per allontanarsi dai preparativi per la cena di Natale), gli auricolari Jabra Elite Active 75t rappresentano il compagno ideale per l’attività sportiva.

Questi auricolari sono eleganti ed ergonomici, grazie alla loro forma e dimensione ottimali. La vestibilità fornisce anche un isolamento acustico di prima classe, offrendo la possibilità di essere totalmente immersi nella musica o nelle chiamate.

Gli Elite 75t, anche nella versione Active, beneficiano inoltre della nuova tecnologia ANC, integrabile semplicemente con l’aggiornamento del firmware. Stessa eccezionale qualità nelle chiamate, stesso straordinario suono e alto livello di vestibilità, ora con l’aggiunta dell’Active Noise Cancelling di Jabra. L’aggiornamento gratuito viene reso disponibile grazie alla app Sound+. E quando invece non si vuole perdere contatto con l’ambiente circostante è sempre possibile attivare la funzione HearThrough.

Gli auricolari sono garantiti contro polvere e sudore e vantano una durata della batteria fino a 28 ore. È inoltre possibile aggiungere un tocco di vivacità ai cieli grigi di dicembre con le varianti di colore disponibili: Verde menta, Sienna, Blu Marino, Titanio/Nero, Rame/Nero.

Jabra Speak 750

Per chi invece è costretto a lavorare fino a Natale o subito dopo, il regalo perfetto è Jabra Speak 750. Studiato per le videoconferenze professionali, lo speaker consente di lavorare da casa senza perdere di vista l’albero di Natale o i preparativi!

Dotato di un audio Hi-Fi con particolari accorgimenti contro distorsioni ed echi, è caratterizzato dalla tecnologia Full Duplex, che consente a due persone, quasi come negli incontri in presenza, di parlare in contemporanea. Oltre a permettere di passare facilmente dalle chiamate alla fruizione della musica. Sarà sufficiente connettersi a un servizio di streaming musicale online o a una libreria musicale sui propri dispositivi per godersi una grande qualità audio HiFi.

Lo Speak 750 supporta le connessioni sino a 8 dispositivi, potendo “switchare” rapidamente dall’uno all’altro, senza interruzioni, o tenendone due connessi in contemporanea. Certificato per Microsoft Teams, è provvisto di un microfono omnidirezionale che consente una ripresa audio a 360º. Sebbene sia perfetto per il lavoro, lo speaker può essere di supporto anche per le chiamate ad amici e parenti se, per esempio, non fosse possibile condividere fisicamente l’atmosfera delle feste con loro.

Jabra Elite 45h

Le cuffie Jabra Elite 45h sono un must per quando le feste finiscono e si desidera solo relax e isolamento. Caratterizzate da un design elegante, sono disponibili in quattro diversi colori: Titanio/Nero, Oro Beige, Blu Marino e Rame/Nero per la versione Amazon Edition.

Le cuffie over-ear vantano 50 ore di durata della batteria con una sola carica. L’archetto leggero e i cuscinetti auricolari in gommapiuma – morbidi e modellabili – assicurano una comodità e un posizionamento ottimale anche in caso di lunghe sessioni di ascolto.

Le Jabra Elite 45h hanno poi una capacità di ricarica ultra-rapida, il che significa che è possibile ottenere fino a 10 ore di autonomia di ascolto con soli quindici minuti di ricarica senza preoccuparsi di ritrovarsi improvvisamente con la batteria scarica.

Basta indossare queste cuffie e immaginare di essere trasportati in una dimensione più rilassata attraverso la musica, un podcast o un audiolibro… E il frastuono sarà solo un lontano ricordo.