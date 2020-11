Mimaki 3DUJ-2207 è la nuova stampante 3D a getto d’inchiostro che offre una stampa full color ad alta definizione, con oltre 10 milioni di colori

Mimaki Europe, in collaborazione con Mimaki USA, annuncia il lancio della nuova Mimaki 3DUJ-2207, una stampante 3D inkjet UV full color e dal design compatto.

Essendosi già contraddistinta come prima azienda ad avere introdotto la possibilità di stampare oltre 10 milioni di colori nel mercato del 3D con la punta di diamante 3DUJ-553 per produzioni con formati più ampi e maggiore produttività, Mimaki mette a disposizione la stessa eccezionale gamma di colori in una soluzione accessibile e dal design compatto.

Stampa 3D all’avanguardia e per tutti

Con l’aggiunta di questo nuovo prodotto al proprio portfolio, Mimaki intende estendere la portata e l’accessibilità delle tecnologie di stampa 3D all’avanguardia a un segmento di clienti completamente nuovo.

L’innovativa soluzione di stampa 3D consente di compiere un enorme passo in avanti sia in ambito di riproduzione accurata dei dettagli, sia nei processi di finishing: grazie al mix vincente di funzionalità a colori e materiali idrosolubili, la 3DUJ-2207 consente di ottenere una eccellente definizione dei dettagli con colori vividi in fase di stampa, abbattendo al contempo il rischio di rottura associato alla pulizia, alla verniciatura e alla finitura manuale nel post processing.

Con caratteristiche aggiuntive quale la resina trasparente di marchio Mimaki, che può essere utilizzata da sola o mescolata ai colori per ottenere diversi livelli di trasparenza e translucenza, la nuova stampante 3DUJ-2207 si propone come soluzione di stampa 3D robusta, tecnologicamente avanzata, competitiva in termini di investimento e con design compatto, studiato per essere posizionato comodamente anche in ufficio quindi senza vincoli di posizionamento.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Danna Drion, Senior Marketing Manager presso Mimaki Europe: «In Mimaki, non ci limitiamo a sviluppare tecnologie rivoluzionarie, andiamo oltre e ci impegniamo a cercare soluzioni che ci consentano di accelerare l’adozione di queste tecnologie e di far progredire l’intero settore. La nostra nuova stampante 3DUJ-2207 ne è un esempio. Abbiamo già alzato lo standard nel settore della stampa 3D offrendo la prima piattaforma 3D al mondo con oltre 10 milioni di colori; ma ora, con l’introduzione della nuova stampante 3DUJ-2207, offriamo questi 10 milioni di colori a un segmento di clienti completamente nuovo, e ciò vuol dire nuove applicazioni e un’adozione ancora più rapida delle tecnologie di stampa 3D».

Disponibile in tutto il mondo da inizio 2021

Disponibile in commercio in tutto il mondo da gennaio 2021, la 3DUJ-2207 è stata progettata per essere funzionale: il design compatto e le dimensioni ridotte di 203 x 203 x 76 mm sono solo due delle numerose caratteristiche chiave che contribuiscono a rendere questa stampante versatile e particolarmente adatta agli ambienti di ufficio.

Il funzionamento silenzioso della stampante e la disponibilità di un optional per eliminare ogni possibile odore riducono alcuni dei disturbi più comuni in genere associati alle tecnologie di stampa 3D, garantendo la massima lavorabilità in tutti gli ambienti di lavoro.

Grazie alla tecnologia inkjet UV, l’espressione cromatica in alta definizione possibile con la stampante 3D Mimaki 3DUJ-2207 è circa il doppio rispetto al risultato ottenuto con le tecnologie a polvere. Ciò apre nuove possibilità per la creazione di prodotti inediti: la capacità di riprodurre in modo accurato anche le minime variazioni di colore risulta fondamentale per numerose applicazioni di design industriale quali la modellazione medica e architettonica.

Ancora per Drion: «Combinando il nostro know how tecnologico con la conoscenza approfondita del settore e del mercato, siamo riusciti a creare una soluzione interessante e innovativa che offre funzionalità, convenienza e design rivoluzionari a numerosi creativi. Questo prodotto spalancherà le porte a nuove possibilità applicative per designer e progettisti. Di questo siamo molto fieri».

Mimaki 3DUJ-2207: presentazione ufficiale online

La stampante 3D Mimaki 3DUJ-2207 sarà presentata online a Formnext Connect e in occasione dell’evento virtuale di Mimaki, il Mimaki 3D Experience, che si terrà dal 10 novembre al 16 dicembre.