Surface Laptop Go è il nuovo dispositivo Microsoft piccolo e conveniente che racchiude tutte le caratteristiche più amate della linea Surface Laptop

Surface Laptop Go è arrivato anche in Italia.

Si tratta del nuovo dispositivo Microsoft piccolo e conveniente che racchiude tutte le caratteristiche più amate della linea Surface Laptop.

Disponibile nella colorazione Platino, l’ultimo nato offre infatti il perfetto equilibrio tra stile, performance, durata e leggerezza, nel laptop Microsoft più economico di sempre.

Caratteristiche e peculiarità

Surface Laptop Go è dotato di uno display touchscreen PixelSense da 12,4”, un ampio trackpad di precisione e una tastiera full-size con una corsa dei tasti di 1,3 mm per un’esperienza di digitazione precisa e confortevole.

Con un processore Intel i5 Quad-Core di decima generazione e fino a 16GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, Surface Laptop Go garantisce le massime performance, un’eccezionale velocità e una durata della batteria fino a 13 ore.

Inoltre, il nuovo device della famiglia Surface permette di sfruttare appieno le potenzialità del cloud, come Microsoft 365 e l’archiviazione sicura online, oltre a offrire tecnologie avanzate per migliorare l’esperienza di lavoro e studio da remoto: fotocamera HD integrata da 720p, microfoni Studio, speaker Omnisonic e tecnologia Dolby Audio.

Surface Laptop Go è in vendita sul Microsoft Store e presso i principali rivenditori a un prezzo di partenza di 649 euro per le configurazioni consumer e di 919 euro per l’utenza business.

Acquistando sul Microsoft Store, studenti, insegnanti e genitori potranno ottenere uno sconto esclusivo del 5%.