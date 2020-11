MOBOTIX presenta il sistema video S74, che amplia ulteriormente le possibilità offerte dalla piattaforma MOBOTIX 7

MOBOTIX annuncia il nuovo sistema video S74, che amplia ulteriormente le possibilità offerte dalla piattaforma MOBOTIX 7.

Il nuovo modello è una telecamera IoT ad alte prestazioni all’interno della quale possono essere integrati fino a quattro moduli, una flessibilità mai ottenuta prima d’ora. Grazie a un involucro nascosto e con i soli moduli visibili all’occhio, la telecamera risulta essere estremamente discreta. Dotata di cavi di collegamento lunghi fino a 3 metri, i moduli – ottici, termici e per funzioni specifiche – possono essere posizionati ovunque, in ambienti interni ed esterni, ottenendo una visuale contemporanea anche su lati diversi di uno stesso ambiente. Nella S74 possono essere integrate fino a un numero indefinito di App per telecamera, il che rende il nuovo sistema video adatto per qualsiasi tipologia di esigenza, nei più svariati settori verticali.

Da MOBOTIX nuovi standard di qualità dell’immagine

In casa MOBOTIX sono già noti i moduli UHD 4K, con diversi angoli di apertura delle lenti. Ma con la nuova S74, la multinazionale tedesca lancia sul mercato una novità assoluta e senza precedenti a livello mondiale: il modulo sensore Ultra LowLight 4MP Day & Night con commutazione automatica giorno/notte, in grado di riprodurre immagini brillanti, dai colori estremamente fedeli, anche in condizioni di scarsa luminosità. Grazie poi a tempi di esposizione più brevi, aumenta notevolmente la nitidezza dell’immagine in caso di oggetti in movimento, anche con poca luce. L’eccellente rapporto segnale/rumore (SNR) di 0,19 rappresenta un ulteriore plus dell’Ultra Low-Light, con una sensibilità alla luce quattro volte maggiore rispetto a un modulo UHD 4K.

Senza dimenticare i vantaggi che derivano dalle tecniche di retroilluminazione di MOBOTIX. Grazie alla funzione Wide Dynamic Range (WDR), oggi ulteriormente affinata, tutte le telecamere della generazione 7 sono in grado di rispondere anche alle condizioni di luce più difficili. La funzione WDR combina infatti simultaneamente più riprese con tempi di esposizione diversi, illuminando automaticamente le aree troppo scure ed evitando quelle sovraesposte, ottenendo così un’immagine nitida e dettagliata in ogni suo punto.

La qualità dell’immagine rimane altrettanto eccellente anche in versione termica. Con la tecnologia termica VGA e una visuale ad angolo addirittura di 90 x 69 gradi è possibile, da un lato vedere anche i più piccoli dettagli e, dall’altro, a coprire aree molto estese (utile ad esempio nel caso di una richiesta di protezione perimetrale) e a rilevare le differenze di temperatura anche da molto lontano.

S74: una telecamera universale grazie a MOBOTIX 7

Il sistema video S74 si integra perfettamente nella piattaforma aperta MOBOTIX 7. Grazie alle App per telecamere MOBOTIX, basate su intelligenza artificiale e deep learning, i processi operativi e di sicurezza possono essere organizzati in maniera mirata. Certificate da MOBOTIX dopo essere state sottoposte a rigorosi test di qualità e di sicurezza informatica, le App già realizzate coprono una vasta gamma di applicazioni. Il vantaggio è che sia partner che clienti possono svilupparne di proprie laddove si rendano necessarie per esigenze specifiche, per poi essere integrate nella piattaforma aperta MOBOTIX 7, il che offre scenari di personalizzazione potenzialmente infiniti.

Qualità e cybersecurity “Made in Germany”

Robustezza, affidabilità e sicurezza dei dati sono valori essenziali per MOBOTIX. E questo vale anche per la S74. L’alloggiamento della telecamera è realizzato in alluminio verniciato a polvere e dispone di connettori USB-C resistenti alle intemperie, tutti i componenti sono rigorosamente made in Germany, sinonimo di alta qualità ed alte prestazioni. La sicurezza informatica e dei dati sono garantite dal sistema decentralizzato di MOBOTIX.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Thomas Lausten, CEO di MOBOTIX: «Con la nuova telecamera S74 stabiliamo nuovi standard nella tecnologia video basata sull’intelligenza artificiale, con un sistema che convince per prestazioni, qualità dell’immagine, robustezza e sicurezza informatica. Alla base di tutto c’è la nostra filosofia Beyond Human Vision, la stessa che applichiamo a tutti i progetti MOBOTIX e che rappresenta il vero valore aggiunto per tutti i nostri clienti».