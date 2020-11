L’alleanza con Ingram Micro copre sia il multibrand che il B2B, e fa parte dello sforzo di Bang & Olufsen per rafforzare la presenza e le prestazioni dell’azienda in questi canali

Bang & Olufsen ha scelto Ingram Micro come nuovo partner di distribuzione in Europa. L’alleanza con Ingram Micro copre sia il multibrand che il B2B, e fa parte dello sforzo di Bang & Olufsen per rafforzare la presenza e le prestazioni dell’azienda in questi canali.

Il Vice Presidente di Bang & Olufsen per l’Europa, Jorge Aguiar, commenta:

“Siamo lieti di collaborare con Ingram Micro per migliorare la nostra presenza nel multibrand e nel B2B. Possiamo sfruttare la forte presenza di Ingram Micro in Europa e il know-how di Ingram Micro nel settore dell’elettronica di consumo per scalare il nostro business e rafforzare l’esperienza dei consumatori nei negozi non a marchio Bang-Olufsen”.

Negli ultimi mesi, Bang & Olufsen ha rafforzato la sua organizzazione europea con nuove capacità all’interno di multibrand e B2B per migliorare le prestazioni in questi canali.

“La forza, la scala, le relazioni e le competenze di Ingram Micro nel settore dell’elettronica di consumo e del B2B sono in linea con gli obiettivi di crescita di Bang & Olufsen, rendendo il momento giusto per impegnarsi e far crescere il business insieme”, ha dichiarato Renke Krüger, Direttore Periferiche EMEA, Ingram Micro. “Siamo felici di essere stati nominati partner strategici per Bang & Olufsen e non vediamo l’ora di costruire sul loro successo”.