A Dominodisplay e alla BU delle soluzioni multimediali per la comunicazione visiva il “Premio Industria Felix – L’Italia che compete”

Il Gruppo Masserdotti si aggiudica il “Premio Industria Felix – L’Italia che compete” con Domino Sistemi Srl.

La società del Gruppo, a cui fanno capo il brand Dominodisplay e tutta la business unit dedicata alle soluzioni multimediali per la comunicazione visiva, si è infatti classificata tra le prime 10 top imprese per performance gestionali e affidabilità finanziaria Cerved del settore Commercio online, grazie all’omonimo e-shop www.dominodisplay.com.

Questo riconoscimento segue di pochi mesi il prestigioso premio Distinction FESPA Award ottenuto dalla divisione Digital Decoration del Gruppo per lo scenografico progetto per l’inaugurazione della Coppa d’Africa 2019.

Dal 2015 Industria Felix premia con l’Alta onorificenza di bilancio le migliori aziende italiane in 18 diversi settori strategici, selezionandole sulla base di criteri oggettivi che tengono conto di un algoritmo di competitività, valutato sulla base dei bilanci depositati, e del Cerved Group Score, l’indicatore di affidabilità finanziaria di una delle più importanti agenzie di rating in Europa.

Dominodisplay premiata anche per la capacità di innovare

Tra le motivazioni dei premi assegnati quest’anno anche fattori quali visione e capacità di guidare l’innovazione, considerati decisivi in periodi di forte emergenza come quello attuale.

Come sottolineato da Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria, durante la cerimonia di premiazione: «Le realtà su cui ha avuto il merito di accendere i riflettori Industria Felix sono veri campioni di resilienza e rappresentano il modello di impresa da cui bisognerà ripartire».

Un’attestazione di solidità che premia ancora una volta l’innovazione e lo spirito pionieristico che da sempre contraddistinguono l’attività di Dominodisplay e di tutto il Gruppo Masserdotti. Fondato nel 2014 come primo e unico shop online italiano di soluzioni tecnologiche per la comunicazione visiva, www.dominodisplay.com è oggi una consolidata realtà.

Un format di vendita snello, immediato ed economicamente efficiente, grazie a un’offerta unica sul mercato che nasce dall’incontro tra la qualità dell’hardware Samsung, l’esclusività delle strutture progettate e costruite internamente da Dominodisplay e le inedite soluzioni a pacchetto messe a punto per i diversi ambiti applicativi.

Il premio è stato assegnato a Dominodisplay nel corso dell’evento digitale organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza de Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Sustainable Development, A.C. Industria Felix e con il patrocinio di Confindustria.

I settori che guideranno la ripresa nel 2021

Durante la cerimonia di premiazione sono stati inoltre presentati i risultati dell’inchiesta condotta da Industria Felix Magazine, dalla quale emerge che i settori che guideranno la ripresa nel 2021 saranno il commercio online (+17,1%) e i servizi innovativi (+3,2%). Dall’indagine si prevede, l’accelerazione di alcune tendenze che segneranno il “new normal”, tra cui spicca la digitalizzazione di molti servizi e l’emergere di nuovi paradigmi che caratterizzeranno le economie avanzate.

Una sfida che Dominodisplay è pronta a cogliere anche offline proponendosi come acceleratore della Digital Transformation nel retail e nell’industria, operando nella nuova veste di system integrator per il mondo della comunicazione multimediale attraverso soluzioni tecnologiche sempre più complete e integrate per il Digital Signage.