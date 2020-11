I modelli fanno parte della nuova gamma EpiqVision, composta dalle linee EpiqVision Ultra ed EpiqVision Mini

Epson presenta tre nuovi videoproiettori laser per la casa: EF-11 ed EF-12, che fanno parte della linea EpiqVision Mini e lo smart projector laser EH-LS300W/B (disponibile nei colori bianco e nero), che si affianca ai modelli già esistenti EF-100 ed EH-LS500 per formare la gamma EpiqVision Ultra.

Con la loro capacità di proiettare immagini fino a 120″ o 150″ (rispettivamente 3 e 3,8 metri), i nuovi videoproiettori sono una reale alternativa alla TV tradizionale, assicurano un’esperienza di intrattenimento coinvolgente direttamente a casa e su grande schermo, non richiedono manutenzione e assicurano fino a 10 anni di utilizzo senza problemi1 per tutta la famiglia. Infine, la possibilità di proiettare in qualsiasi direzione, anche sul pavimento o sul soffitto, dà alle persone una incredibile flessibilità e libertà di utilizzo.

EF-11 ed EF-12: i più piccoli videoproiettori laser 3LCD di Epson

Con le loro ridottissime dimensioni (solo 175x65x175 mm per l’EF-11 e 175x135x175 mm per l’EF-11) e un peso rispettivamente di 1,2 kg e 2,1 kg, questi sono i più piccoli e leggeri videoproiettori laser 3LCD di Epson. Con queste caratteristiche e una luminosità di 1.000 lumen, possono essere spostati facilmente da una stanza all’altra o portati comodamente a casa di amici per godere del coinvolgimento fornito da una proiezione davvero notevole per dimensioni e qualità delle immagini, indipendentemente che si tratti di serate cinematografiche, sfide con i giochi, proiezione di fotografie o visione di eventi sportivi.

Rispetto al fratello minore, EF-12 consente alle persone di provare per la prima volta il suono di Yamaha in un videoproiettore Epson, con la possibilità di operare anche come un altoparlante intelligente indipendente. Inoltre, con Android TVTM, questo modello offre migliaia di film, spettacoli e giochi su Google Play, YouTube e molte altre app popolari2.

Grazie a Chromecast integrato, è possibile trasmettere le applicazioni di intrattenimento preferite direttamente sul grande schermo da un dispositivo AndroidTM o iOS, computer Mac o Windows o Chromebook3 e apprezzare una soluzione intelligente per una casa visivamente connessa. Inoltre, l’Assistente Google permette di accedere alla ricerca vocale e di raccomandazioni personalizzate4: gli utenti possono così accedere rapidamente all’intrattenimento, ottenere risposte e controllare i dispositivi in tutta la casa, guadagnando tempo.

Il modello EF-11 consente inoltre di accedere ai contenuti da un telefono, da un tablet o da qualsiasi dispositivo mobile e inviarli al videoproiettore con Miracast integrato.

EH-LS300: ottica ultra-corta per grandi immagini

Disponibile in bianco o in nero, il modello EH-LS300 è la più recente soluzione Epson per la proiezione laser in Full HD con tecnologia 3LCD. L’ottica ultra-corta di cui dispone permette di proiettare immagini da 70″ (quasi 1,80 m) da soli 40 cm di distanza dalla superficie, mentre gli elevati valori di luminosità (3.600 lumen) e contrasto (2.500.000:1) garantiscono immagini nitide e vivide con neri profondi anche in luce diurna. Come EF-12, dispone inoltre di audio integrato Yamaha e Android TV.

Grazie alla connettività, alla facilità di configurazione e allineamento, questo videoproiettore è la scelta ideale per gli appassionati di home entertainment che desiderano le migliori opzioni per la visualizzazione su grande schermo.

Renato Salvò, Business Manager prodotti Consumer di Epson Italia, ha dichiarato: “Se consideriamo che le persone trascorrono più tempo a casa rispetto a quanto avveniva in passato, questi videoproiettori della gamma EpiqVision dal design moderno offrono ai clienti totale flessibilità di posizionamento, grande facilità d’uso e notevole convenienza per l’intrattenimento su grande schermo. Grazie alla connettività intelligente e alla sorgente luminosa laser di lunga durata e di alta qualità, non c’è mai stato un momento migliore per sostituire il televisore”.