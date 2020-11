Il nuovo Automation Cookbook di SolarWinds serve per aiutare i partner MSP a far progressi nell’ambito del controllo dei servizi, semplicità ed efficacia dal punto di vista dei costi

SolarWinds, provider di software potenti e convenienti per la gestione IT, oggi ha annunciato il lancio del nuovo Automation Cookbook che aiuta gli MSP a ridurre le procedure tecniche ripetitive e i costi associati alla gestione e alla protezione dei clienti. Grazie a questa raccolta di script concepiti specificamente per la suite di prodotti SolarWinds, i partner MSP potranno approfittare del supporto dell’automazione per migliorare l’erogazione dei servizi e aumentare il proprio valore in qualità di consulenti affidabili per le imprese.

L’Automation Cookbook di SolarWinds MSP include più di 380 script personalizzati e altri vengono aggiunti regolarmente. Gli script di automazione aiutano i partner MSP nelle attività critiche, quali l’aggiornamento dei sistemi operativi, l’esecuzione di patch e l’implementazione delle integrazioni per i prodotti, in modo rapido ed efficace, senza causare interruzioni alle procedure operative quotidiane per assicurare la corretta esecuzione in sicurezza degli ambienti IT dei clienti. Inoltre, eliminano le operazioni ripetitive creando un piano per il successo dell’erogazione dei servizi. Uno degli script più ambiti di recente aggiunto all’Automation Cookbook è quello finalizzato a integrare il monitoraggio dei dispositivi Cisco Meraki, annunciato a settembre, che aiuta gli MSP a gestire in modo più efficiente la miriade di dispositivi in gestione da un punto centralizzato. I partner che impiegano le piattaforme SolarWinds RMM o N-central possono accedere agli script e scaricarli senza difficoltà, importarli nei propri ambienti di monitoraggio e gestione e iniziare a usufruire dei relativi vantaggi quasi immediatamente.

“Nel business degli MSP, generalmente i tecnici sono oberati dalle ripetitive attività quotidiane che possono invece essere tranquillamente automatizzate”, ha spiegato Marc-Andre Tanguay, Head Nerd per l’automazione di SolarWinds MSP. “Le tempistiche necessarie per implementazioni e configurazioni potrebbero non dare tempo sufficiente per aggiungere valore ai clienti e occuparsi del business vero e proprio. Il nuovo Automation Cookbook è stato concepito pensando proprio a questo, per aiutare i partner MSP a ridurre i tempi di erogazione dei servizi e a dedicare più tempo al business, riducendo al contempo i costi in modo significativo. In più, questi script sono stati accuratamente selezionati per i nostri partner, non rappresentano quindi una soluzione ‘a taglia unica’. Non vedo l’ora di discutere in orario lavorativo di questa nuova raccolta di script e di come sfruttarla al meglio.”

“Le funzionalità di monitoraggio e automazione di N-central ci offrono gli strumenti necessari per monitorare gli ambienti e consentirci di rilevare eventuali problemi tempestivamente. L’Automation Cookbook mette a disposizione il programma necessario per automatizzare i rimedi comuni e altre attività di routine così da rendere la nostra soluzione snella ed efficiente”, ha spiegato Nick Hammack, esperto di sicurezza delle informazioni, Data-Link, Associates “. La possibilità di comunicare con Marc-Andre durante il suo orario lavorativo è un ulteriore passo avanti per facilitare l’integrazione, perché non solo ci offre le risposte a tutte le nostre domande riguardo l’implementazione, ma ci dà un’idea di cosa fanno altri partner con le proprie automazioni. Scegliere di non sfruttare appieno questo accesso diretto ai principali esperti di SolarWinds significa perdere una validissima risorsa.”