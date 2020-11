In questo articolo sono evidenziate le caratteristiche necessarie affinchè un casinò online sia considerato sicuro

Le vite di tutti noi, ormai, sono diventate frenetiche. A volte non riusciamo a fare tutto ciò che vorremmo nell’arco di una giornata, specialmente per il problema di non poter arrivare fisicamente in un luogo nel quale vorremmo essere, che sia di lavoro o di relax. Uno dei passatempi preferiti degli italiani, tra l’altro, è il gioco d’azzardo, ma a causa dei ritmi incessanti dei nostri giorni, il giocatore spesso non riesce a recarsi di persona presso una sala giochi. Il che è un bel problema, perché tutti i giochi preferiti, dalle slot al blackjack, sono racchiusi li dentro. Ma questa è un’idea fondamentalmente sbagliata e che vale per il passato. Perché a salvare i giocatori di tutto il mondo è la tecnologia. Siamo nell’era del digitale e di internet, due elementi essenziali che hanno permesso di sviluppare i casinò online.

Certo, la domanda che ogni giocatore si pone è piuttosto semplice: questi casinò online saranno davvero sicuri come quelli fisici? La risposta è sì. Certo non tutti quelli che si trovano in rete garantiscono il medesimo livello di sicurezza, ma ci sono alcune caratteristiche che un casinò digitale deve avere per essere considerato sicuro al 100%. Una sala giochi virtuale sicura deve innanzitutto garantire al giocatore il rispetto assoluto della privacy e che i propri dati immessi al momento dell'iscrizione, verificando che non si stia parlando di un utente minorenne, siano usati solo da quella piattaforma e non consultabili da app o siti terzi. Tutto ciò è possibile grazie alle tecnologie di crittografia dei dati come la SSL, che permette di nascondere ai malintenzionati le informazioni inserite sia a livello anagrafico che a livello di pagamento.

Questo perché un casinò online di spessore garantisce anche che le transazioni effettuate in maniera digitale avvengano in modo del tutto sicuro, usando metodi di pagamento conosciuti e affidabili, indicati normalmente nelle informazioni della piattaforma. In casi di emergenza, le migliori sale giochi virtuali mettono a disposizione un servizio clienti, sia via chat che telefonico, attivo sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro, in modo da poter risolvere eventuali necessità dell'utente in tempo reale. Inoltre, i migliori casinò online devono poter garantire una percentuale di successo nei giochi di almeno il 90 percento.

I casinò digitali più sicuri sono quelli che espongono in bella vista il simbolo di ADM/AAMS nella pagina iniziale, che certifica che quella piattaforma è stata verificata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e che permette di giocare d’azzardo in maniera del tutto legale. Inoltre, questi casinò consentono anche di consultare la cronologia delle proprie giocate, specificando quale macchina è stata usata, quando è stata fatta una puntata specifica e via discorrendo. Infine, i casinò sicuri ricordano e permettono agli utenti di giocare solo in maniera responsabile, anche inserendo limiti di denaro spendibili in un determinato arco temporale.