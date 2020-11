Le soluzioni di email security di Libraesva ampliano l’offerta della divisione Cybersecurity del distributore ferrarese ICOS

ICOS, distributore a valore aggiunto di soluzioni infrastrutturali e sicurezza IT, sigla una partnership con Libraesva, società specializzata nella fornitura di soluzioni avanzate di email security, e inserisce a portfolio i prodotti Email Security Gateway, Email Archiver e Load Balancer di Libraesva.

L’accordo prevede la distribuzione sull’intero territorio dei prodotti Libraesva, già ampiamente riconosciuti su scala internazionale, e consente di arricchire l’offerta della divisione di Cybersecurity di ICOS, offrendo ai clienti elevati standard di sicurezza dei messaggi di posta, di business continuity e compliance.

I plus dell’offerta Libraesva in ambito security

Libraesva sviluppa soluzioni avanzate di email security ed è posizionata tra i più importanti brand per la sicurezza informatica. Nata nel 2013 come spin-off dalla struttura di sviluppo dell’anti-spam di Libra, l’azienda si è poi specializzata nel settore dell’email security, realizzando il proprio Email Security Gateway e ampliando il portfolio con le soluzioni di bilanciamento e archiviazione della posta.

Libraesva oggi conta su una vastissima base installata e un presidio esteso ai principali settori: dall’Education al Fashion, fino al Manufacturing, alle società di Servizi e agli Enti Pubblici.

Il riconoscimento da parte di Libraesva della forte attenzione dedicata da ICOS al tema della sicurezza per l’Enterprise, nonché la certezza di poter ottenere, insieme, risultati importanti, hanno fatto sì che i due partner giungessero rapidamente a un accordo di collaborazione.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Paolo Frizzi, CEO di Libraesva: «ICOS vanta un successo ultratrentennale nel settore della distribuzione IT, avendo dimostrato di saper valorizzare la gamma di offerta attraverso un approccio incentrato sui servizi, sulla competenza tecnologica e sull’ampia conoscenza del mercato. Siamo felici di essere parte del progetto di ICOS, nella certezza che il distributore sarà in grado, come sta già dimostrando, di proseguire con gli ambiziosi piani di crescita nella sicurezza».

Da ICOS staff di prevendita e sessioni di formazione

Come di consueto ICOS integrerà alla fornitura delle soluzioni Libraesva un’intera gamma di servizi orientati a favorire l’efficacia dell’azione commerciale dei partner di canale, durante tutto il ciclo di vendita.

In primo luogo, metterà a disposizione il proprio staff di prevendita per affiancare i partner nella presentazione delle soluzioni nonché nell’effettuazione di test, demo e POC a beneficio dei clienti finali. Con i propri sales specialist, il distributore supporterà i rivenditori nella configurazione delle soluzioni semplificando lo sviluppo delle offerte in contesti progettuali Enterprise.

ICOS sarà inoltre in grado di erogare sessioni di formazione tecnica e di aggiornamento commerciale per i partner, sviluppando insieme al team di Libraesva nuove campagne marketing per coordinare i reseller nella realizzazione di valide attività di comunicazione e di demand generation.

Per Federico Marini, Managing Director di ICOS: «Libraesva possiede le peculiarità fondamentali che selezioniamo nella ricerca di un vendor quali, l’indiscussa e riconosciuta leadership tecnologica, la capacità di visione e una costante ricerca proiettata all’innovazione. A queste, si aggiunge la capacità di saper trasferire correttamente al mercato le proprie soluzioni, adottando strategie di sviluppo commerciale che mettono in primo piano il ruolo del canale indiretto».