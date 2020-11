Il Bilancio di Sostenibilità “Green Choice” 2020 testimonia l’impegno di Epson nel continuare ad adottare misure di CSR per un futuro più sostenibile

Epson pubblica il Bilancio di Sostenibilità europeo “Green Choice” 2020 che contiene 48 pagine di informazioni sulle misure di sostenibilità e CSR adottate dall’azienda nell’area EMEA.

Nel corso del 2020, Epson ha compiuto notevoli progressi nell’allineamento delle attività aziendali agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDG) delle Nazioni Unite, un impegno assunto in seguito all’accordo di Parigi del 2016 e alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

Bilancio di Sostenibilità: aspetti significativi



– il premio EcoVadis Platinum per la sostenibilità, un riconoscimento che testimonia l’impegno dell’azienda giapponese nel soddisfare i più elevati standard in materia di diritti umani, condizioni di lavoro, ambiente, etica e approvvigionamento sostenibile. Questo risultato colloca Epson nell’1% delle aziende più virtuose del settore;

– la riduzione dell’8,56% delle emissioni di gas serra per dipendente;

– la riduzione del 18% (equivalente a 485.753 tonnellate di CO2) delle emissioni legate agli Ambiti 1 e 2;

– il riciclo di 23.700 tonnellate di materiale, tra cui batterie, carta, legno, plastica e rifiuti di apparecchiature elettriche;

– l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili al 100% negli edifici di sua proprietà;

– il risparmio di un potenziale di 1,1 milioni di tonnellate di materiali di consumo in plastica grazie alla vendita di oltre 50 milioni di stampanti EcoTank senza cartucce(1);

– il programma “New Horizons”: Epson ha collaborato con oltre 11.000 studenti di tutte le età, presentando ai giovani la tecnologia sostenibile per motivarli a raggiungere i loro obiettivi professionali;

– la partnership con il programma Smart Sustainable Cities delle Nazioni Unite che ha come scopo l’uso della tecnologia per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nelle città di tutto il mondo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Kazuyoshi Yamamoto, Presidente di Epson Europa: «Il Bilancio di Sostenibilità europeo “Green Choice” 2020 dimostra che stiamo adottando tutte le misure a disposizione per raggiungere la sostenibilità in tutte le nostre attività europee. La sostenibilità è radicata nel nostro DNA ed è presente in tutto il nostro operato: ciò significa affrontare e migliorare costantemente ogni aspetto della nostra impronta globale, dalla produzione alla distribuzione, dall’utilizzo delle risorse ai comportamenti dei nostri dipendenti. Lavorare con i clienti è la nostra passione, comprendere le loro esigenze e ascoltare il loro parere è essenziale per migliorare costantemente ciò che offriamo».

Epson ha a cuore un futuro sostenibile



Il Bilancio “Green Choice” testimonia che Epson prende molto sul serio la sostenibilità e il futuro del Pianeta.

Per Henning Ohlsson, CSR & Sustainability Director di Epson Europa: «Il Bilancio “Green Choice” rappresenta la scelta giusta per il nostro futuro. La domanda di prodotti e servizi più ecologici è più forte che mai, soprattutto per le generazioni più giovani che guardano al loro futuro con sincera preoccupazione: la loro attenzione per la sostenibilità sta costringendo le aziende ad apportare cambiamenti e questo è positivo. I marchi che non considerano questi valori come una necessità impellente non hanno un futuro a lungo termine. L’impegno di Epson per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile è totale: sono integrati nei piani a medio e lungo termine, ci guidano come una bussola per la nostra attività e indirizzano tutte le nostre iniziative di sostenibilità. Il Bilancio “Green Choice” illustra in modo preciso e trasparente il modo in cui l’azienda mantiene l’impegno verso un futuro sostenibile a lungo termine, ma c’è ancora molto altro da fare. In Epson ci impegniamo a promuovere una leadership etica e una buona governance attraverso strategie basate sul valore e azioni positive per un’attività sostenibile in un mondo migliore».