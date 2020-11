Poly propone cinque prodotti per i regali di Natale tech che, oltre ad avere caratteristiche Premium, sono compatibili e certificati con le piattaforme di videoconferenza più popolari (Zoom, Skype, Microsoft Teams, ecc.)

Il 2020 è stato un anno caratterizzato dal boom del lavoro da remoto, della didattica ibrida e delle videochiamate. Per questo motivo, Poly propone cinque prodotti per i regali di Natale tech che, oltre ad avere caratteristiche Premium, sono compatibili e certificati con le piattaforme di videoconferenza più popolari (Zoom, Skype, Microsoft Teams, ecc.).

BackBeat PRO 5100

Le cuffie Bluetooth in-ear sono l’ultima moda. Per questo le BackBeat PRO 5100 possono essere il regalo perfetto per chi cerca un prodotto piccolo e di tendenza, ma che sia anche molto potente.

Queste cuffie “true wireless” offrono un suono stereo di alta qualità e chiamate eccezionalmente nitide: sono presenti quattro microfoni con eliminazione del rumore e la tecnologia Wind Smart che regola il rumore di fondo.

La durata della batteria è stimata in sei ore e mezza in modo audio, mentre la custodia tascabile offre altre 13 ore di ricarica. Quando si ha fretta, però, bastano solo dieci minuti di ricarica veloce per godere di un’ora di autonomia.

Poly Sync 20

Il nuovo Poly Sync 20 è un altoparlante intelligente con un disegno compatto e elegante e con una custodia da trasporto che lo converte in un alleato perfetto per chi cerca un prodotto prosumer tre in uno.

Infatti, il Poly Sync 20 funziona come speakerphone, altoparlante musicale portatile e caricabatterie per smartphone; tutto in un unico prodotto. Offre una elevata qualità d’audio e le sue dimensioni ridotte lo convertono nel regalo perfetto per chi vuole un sistema per poter lavorare ovunque, tanto da remoto come in ufficio.

I suoi avanzati algoritmi di elaborazione del segnale digitale assicurano che gli utenti da entrambi i lati della chiamata possano essere ascoltati in modo chiaro e senza ritardi, mentre un pulsante programmabile permette a chi utilizza il Sync 20 di personalizzarlo e selezionare, con un solo click, le caratteristiche preferite, come, per esempio, il comando play/pausa per la música o l’assistente vocale.

Voyager 6200 UC

Voyager 6200 UC è il regalo perfetto per chi cerca delle cuffie con audio HD professionale che, pensate per lavorare, siano ottime anche per ascoltare musica o guardare film in streaming rimanendo sempre connessi anche durante il tempo libero.

Con questa cuffia Bluetooth con archetto retronuca, i due auricolari possono essere comodamente gestiti in maniera indipendente in modo da poter godere di un’esperienza d’uso straordinaria durante tutta la giornata. Infatti, è possibile indossare entrambi gli auricolari per ascoltare la musica o rispondere a una chiamata o utilizzare solo uno per poter parlare per teléfono anche quando si guida.

L’archetto retronuca vibra per avvisare della ricezione di una chiamata, mentre i quattro microfoni omnidirezionali e la cancellazione attiva del rumore garantiscono agli utenti di ascoltare ed essere ascoltati con la massima chiarezza.

Grazie alla tecnologia MultiPoint, le cuffie Voyager 6200 UC possono associare fino a otto dispositivi e connettersi a due contemporaneamente. In questo modo rimanere collegati al PC, la tablet, lo smartphone o qualunque altro dispositivo Bluetooth è un gioco da ragazzi.

Voyager 8200

Le Voyager 8200 UC sono delle cuffie Bluetooth di alta gamma con cancellazione sia attiva che passiva del rumore. Pensate soprattutto per coloro che cercano un dispositivo che garantisca un’ottima qualità di audio e voce, queste cuffie aiutano a concentrarsi senza rumore né fastidi, sia se ci si trova in uno spazio aperto sia in un luogo pieno di gente.

Facili da usare, le cuffie circumaurali Voyager 8200 UC hanno un design senza asta con microfoni omnidirezionali a doppia associazione, processi di segnali digitali avanzati, doppia modalità attiva di cancellazione del rumore (ANC) e tecnologia Smart Sensor. L’ottima qualità d’audio y il suono cristallino migliorano l’esperienza di chi le usa, sia quando si collega ad una conference call da un ufficio open space, sia quando ascolta la sua musica preferita in un treno o riceve una chiamata importante mentre si trova in un posto rumoroso.

Poly Elara 60

I professionisti di oggi sono sempre più collegati e, anche se utilizzano il loro smartphone per il lavoro perchè è facile e comodo da usare, spesso hanno bisogno delle caratteristiche avanzate di un telefono da ufficio.

Per questo la serie Poly Elara 60 è una stazione telefónica per telefonía mobile che permette di convertire qualunque smartphone in un telefono fisso con funzionalità

avanzate.

Bisogna solo appoggiare il cellulare sulla docking station per passare automaticamente la chiamata al telefono fisso; tutto mentre la batteria dello smartphone si ricarica senza bisogno di fili né connessione alla rete cablata.

Inoltre, questa mobile phone station offre agli utenti un’esperienza fluida e nativa di Microsoft Teams, una tastiera una tastiera molto facile da usare e un’eccellente compatibilità con iOS, Android e le cuffie più comuni.