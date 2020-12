Anche questo dicembre D-Link Italia regala l’amato gioco instant-win con il calendario dell’avvento, per chiudere l’anno con un sorriso

Sta per chiudersi un anno impegnativo e D-Link, azienda specializzata nella creazione di infrastrutture di rete e videosorveglianza, vuole regalare ai propri fan un avvento del Natale divertente e smart. Torna, infatti, l’apprezzatissimo gioco instant-win legato al calendario dell’avvento che permette di vincere un premio al giorno, fino al 24 dicembre incluso, tra router, videocamere, hub adattatori, sensori e smart plug compatibili con gli assistenti vocali.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Sara Mariotti, Marketing Manager di D-Link Italia: «In questo anno particolare abbiamo voluto continuare con quella che per noi è diventata ormai una piccola tradizione che i nostri fan apprezzano molto. I premi sono rappresentativi dell’offerta consumer di D-Link e sono perfetti per videogiocare o creare un piccolo ufficio a casa, ma anche per la sicurezza domestica grazie alle nostre videocamere smart».

Come si gioca con il calendario dell’avvento D-Link

Il meccanismo del gioco è molto semplice ed è basato sul concetto di Instant Win: una volta al giorno, tra le 00:00 e le 23:59, si può tentare la sorte per vincere il premio in palio. La vincita è decisa da un algoritmo, in modo del tutto casuale e indipendente dall’orario in cui si gioca. Per partecipare è sufficiente registrarsi e lasciare i propri dati “nome, cognome, email e telefono”. È consentito un solo tentativo al giorno per persona ed è consentita una sola vincita per persona nell’arco del concorso.

I prodotti verranno spediti entro 180 giorni dalla vincita, eventuali premi non assegnati o non confermati verranno riassegnati al termine del concorso, estraendo a sorte tra chiunque abbia partecipato senza riuscire a vincere.

Per partecipare al gioco, cliccate QUI.

Per leggere il regolamento completo, cliccate QUI.