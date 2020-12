Il 10 dicembre torna l’evento per i partner “Grande Slam Digital Edition” organizzato da Exclusive Networks in collaborazione con Fortinet

Il 10 dicembre torna l’appuntamento “Grande Slam” per i partner di canale, organizzato da Exclusive Networks in collaborazione con Fortinet (per iscriverti clicca qui).

L’edizione 2019 del Grande Slam ha visto centinaia di partecipanti nelle 4 città italiane toccate dal Tour. Quest’anno l’evento non si è potuto ripetere sul territorio, ma è stato previsto un unico appuntamento online durante il quale sarà possibile confrontarsi con gli esperti di Exclusive Networks e di Fortinet sull’attuale scenario delle minacce informatiche che oggi agiscono su una superficie di attacco che si è notevolmente ampliata.

“Grande Slam” intende riunire “virtualmente” i Partner Advocate, Select ed i nuovi reseller interessati alle tecnologie Fortinet, per analizzare le nuove dinamiche di mercato e le mutate esigenze delle aziende. Il nome dell’evento è mutuato dal mondo tennistico proprio perché si tratta di un momento di confronto tra player che giocano sullo stesso terreno di gioco la stessa partita (distributore, reseller/system integrator, vendor), ma è anche l’occasione per rivenditori e system integrator per cogliere nuove idee che possano far evolvere ulteriormente il proprio modello di business.

Oggi anche nelle PMI comincia a maturare la consapevolezza che gli attacchi informatici possono colpire chiunque e che serva quindi proteggere i dati e gli asset aziendali al pari delle grandi enterprise. Il grosso problema per le PMI diventa la disponibilità di risorse e competenze. Si aprono quindi per il canale grandi opportunità. Occorre unire le forze e creare un ecosistema: da una parte un distributore come Exclusive Networks può mettere a disposizione dei reseller e system integrator le proprie competenze e i propri servizi e dall’altro un vendor come Fortinet può fornire soluzioni tecnologiche per garantire una protezione di livello superiore contro le minacce sofisticate.

Durante l’evento moderato dalla giornalista Nicoletta Boldrini si parlerà di nuovi modelli di business per i rivenditori, di servizi di sicurezza gestiti (MSSP), di security intelligence e della vision Fortinet Security Fabric, che punta sulla semplificazione dei processi e su una protezione automatica dalle minacce.

L’appuntamento è a partecipazione gratuita, previa registrazione (clicca qui).