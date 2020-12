In azienda dal 2007, Elena Pavesi è stata nominata amministratore delegato di Gigaset Communications Italia al posto di Fabio Casati

Cambio al vertice in Gigaset Communications Italia:

Elena Pavesi subentra a Fabio Casati nel ruolo di amministratore delegato.

Il percorso professionale di Elena Pavesi si sviluppa tutto all’interno della società. Dopo la laurea in economia aziendale fa il suo ingresso, nel 2007, in Gigaset con l’incarico di Business Controller. All’epoca Gigaset non era ancora autonoma e rappresentava il settore operativo della telefonia fissa con tecnologia DECT in seno a Siemens Italia.

Con il distacco da Siemens e con l’autonomia societaria, Fabio Casati, allora amministratore delegato della società, nomina nel 2014 Elena Pavesi Direttore finanziario. Carica che mantiene fino alla nomina odierna al vertice apicale di Gigaset Communications Italia.

Elena Pavesi è nata a Verbania ma è ormai milanese di adozione. È sposata e ha due figli piccoli di 6 e 2 anni.

Come sottolineato dalla manager in una nota ufficiale: «È un onore e un orgoglio poter guidare Gigaset Communications Italia. Sono nata professionalmente in questa società e sono oggi davvero orgogliosa di questa nomina che dimostra come il board abbia riconosciuto il processo di crescita interna. Nel mio “progetto di vita”, ho saputo conciliare l’ambito famigliare con la mia crescita professionale, sovvenendo ai gravosi impegni che entrambi i contesti richiedono. Sarà una mia particolare responsabilità seguire le orme di Fabio Casati che dalla nascita della società l’ha portata a essere il leader del mercato italiano della telefonia cordless».

A Fabio Casati, che ha guidato la società sin dalla sua autonomia e prima ancora quando era settore operativo di Siemens, il board di Gigaset Communications ha espresso il proprio incondizionato apprezzamento per il lavoro svolto in tutti questi anni e ha formulato ogni augurio per il futuro.